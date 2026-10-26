La SeaWilding Conference 2026 reúne a expertos internacionales para debatir sobre el reconocimiento del océano

La conferencia SeaWilding 2026 reunirá del 28 al 30 de octubre en el Instituto de Ciencias del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona a expertos internacionales en ciencia, derecho, ética y conservación marina para debatir sobre el reconocimiento del océano como sujeto de derechos y explorar nuevas vías para la protección de los océanos.

El encuentro, que celebra su segunda edición y cuenta con la colaboración de la Bluewave Alliance (BWA), se enmarca en la Década de las Ciencias Oceánicas para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. La conferencia pone el foco en la necesidad de transformar la relación de la sociedad con el océano, avanzando hacia modelos que integren el conocimiento científico, la reflexión ética y la acción colectiva para reforzar su protección. Para ello, las sesiones se articularán en torno a dos ejes: la aplicación al mar del marco de los derechos de la naturaleza y el cambio transformador como una reorganización profunda de visiones, estructuras y prácticas.

La conferencia contará con referentes internacionales de distintos ámbitos, entre los que destacan François Sarano, doctor en oceanografía y fundador de Longitude 181; Paolo Guidetti, director de investigación de la Stazione Zoologica Anton Dohrn; Michelle Brender, asesora legal y responsable de derechos oceánicos en Ocean Vision; Olivia Mandle, activista medioambiental y embajadora del Pacto Europeo por el Clima; Núria Almiron, catedrática de comunicación y codirectora del UPF-Centre for Animal Ethics, y Silvia García, técnica superior del área de especies y hábitats marinos protegidos del Ministerio para la Transición Ecológica.

"La protección de mares y océanos exige ir más allá de la sensibilización y avanzar hacia una transformación. Iniciativas como la SeaWilding Conference permiten conectar el conocimiento científico con la reflexión ética y la acción colectiva, reuniendo a actores de distintos ámbitos para impulsar nuevas formas de entender y proteger los ecosistemas marinos. Desde la Bluewave Alliance, creemos que la colaboración y la implicación de toda la sociedad son fundamentales para alcanzar un Mediterráneo más saludable y sostenible", explicó Cristina Gual, responsable de marketing y comunicación de la BWA.

Talento joven

Acercar la conservación marina a gran parte de la ciudadanía es también uno de los objetivos de esta edición. Como parte del programa del congreso, el jueves 29 de octubre por la tarde el Puerto Olímpico de Barcelona acogerá una jornada abierta al público que incluirá cuatro mesas redondas temáticas. En ellas participarán expertos, profesionales internacionales y organizaciones del sector para abordar diferentes ángulos de la conservación y los derechos del océano.

La jornada contará con la participación de entidades como Innoceana, Asociación Cetácea, ECOP, Sustainable Ocean Alliance y Global Alliance for the Rights of Nature, entre otras, y se organiza en colaboración con la Asociación SeaWilding, la Bluewave Alliance, Animalex y el Puerto Olímpico de Barcelona.

La segunda edición de la conferencia da continuidad a una iniciativa que busca conectar el conocimiento científico con la acción colectiva para proteger los ecosistemas marinos. En 2025, la Bluewave Alliance ya colaboró con SeaWilding en la proyección de Ocean, el documental del reconocido divulgador científico David Attenborough dedicado a la importancia de los océanos, las amenazas que afrontan y las posibilidades de recuperación de los ecosistemas marinos.

En esta nueva edición, la Bluewave Alliance vuelve a colaborar con SeaWilding junto a otras organizaciones comprometidas con la protección y regeneración de mares y océanos, entre ellas Rewilding, Animalex, Instituto de Ciencias del Mar–CSIC, Barcelona Capital Náutica, Underwater Gardens, Ecocean, Alive Foundation, Meridian, Sound Earth Legacy y el Ayuntamiento de Barcelona.