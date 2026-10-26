Tania, sola frente al síndrome CASK de su bebé: meses de espera y sin ayudas a la dependencia

Con motivo del Día Mundial de la Terapia Ocupacional, Tania Da Costa ha alzado la voz para exigir que el sistema sanitario garantice una cobertura pública de terapias adecuada para los menores afectados por patologías de baja prevalencia. Desde la localidad navarra de Tudela, Da Costa afronta sin apoyo familiar la crianza y las necesidades clínicas de su hija Alma, una niña de doce meses diagnosticada con el síndrome CASK, una alteración genética en el cromosoma X que compromete de forma severa el desarrollo neurológico.

La pequeña todavía no consigue mantenerse sentada de manera autónoma más que unos instantes, carece de capacidad para desplazarse y sufre una acusada rigidez muscular. A estas complicaciones psicomotrices se añade la ausencia de la sensación de apetito, lo que obliga a su progenitora a pautar de forma estricta una nutrición mediante preparados específicos. La confirmación médica se produjo a los diez meses tras detectarse anomalías en su desarrollo, momento en el que comenzó una carrera contrarreloj para estimular a la pequeña en sus primeros compases vitales.

El mayor obstáculo radica en el desembolso económico indispensable para que la menor adquiera cierta autonomía. Actualmente, Alma únicamente recibe una sesión semanal de atención temprana a través del sistema sanitario, mientras acumula tres meses en lista de espera para una plaza de rehabilitación en el hospital. Para evitar un retroceso evolutivo, Da Costa debe abonar de su propio bolsillo entre 150 y 200 euros semanales en sesiones privadas de fisioterapia y logopedia, un coste difícil de asumir para una mujer en paro tras el cierre del negocio donde trabajaba.

Da Costa critica que la resolución de las ayudas por discapacidad y dependencia continúe demorándose en la Administración mientras las facturas no dejan de llegar al hogar. "Cuando hay niños con una condición, con una enfermedad genética rara que ya se sabe que va a ser de por vida, deberían dar más terapia de forma gratuita", reclama, subrayando que las posibilidades de desarrollo de un menor no deberían depender exclusivamente del nivel adquisitivo de su entorno.

Junto al refuerzo asistencial, la madre solicita un servicio de apoyo psicológico para acompañar a las familias que afrontan diagnósticos de pronóstico incierto. Para hacer frente a los tratamientos, ha puesto en marcha la iniciativa Alma guerrera con el respaldo de la Fundación Donio, una campaña solidaria orientada a que la falta de recursos económicos no impida a su hija desarrollar sus capacidades y gozar de una infancia feliz.