Una cadena humana rescata en Riazor a una mujer arrastrada por una ola mientras leía en la orilla

Una decena de personas logró rescatar este domingo a una mujer que había sido arrastrada mar adentro por una ola en la playa de Riazor, en La Coruña, mientras leía junto a la orilla. La intervención de varios ciudadanos, que formaron una cadena humana para sacarla del agua, permitió ponerla a salvo antes de que fuera trasladada al hospital por una hipotermia leve.

El suceso ocurrió alrededor de las 13:45 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia. Según las primeras informaciones confirmadas por la Policía Local, la mujer se encontraba cerca del agua cuando una ola la arrastró repentinamente hacia el interior del mar, impidiéndole regresar por sus propios medios.

Momentos angustiosos este mediodía en la playa de Riazor, de A Coruña. Una persona es arrastrada por el oleaje, mientras varias personas intentan sacarla del agua. Finalmente lo consiguen formando una cadena humana.#acoruña #coruña #lacoruña #galicia #quincemil15000 pic.twitter.com/mrY4DDFKvt — Quincemil (@quincemil15000) October 25, 2026

La reacción de las personas que se encontraban en las inmediaciones fue inmediata. Cinco ciudadanos comenzaron a organizarse para auxiliarla, pero, ante las dificultades para sacarla del agua, otros se sumaron al rescate hasta reunir a una decena de personas.

Las imágenes del incidente muestran cómo los participantes se coordinan para tirar de la mujer por los brazos y acercarla a la arena. La afectada ya no tenía fuerzas para regresar sola a la orilla, por lo que necesitó la ayuda de quienes se habían acercado para socorrerla.

Una vez fuera del agua, recibió asistencia sanitaria y fue trasladada en ambulancia al Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña (Chuac), donde fue atendida por una hipotermia leve.

La mujer reconoce que desconocía el peligro de las mareas

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia, la mujer, de nacionalidad colombiana, ha reconocido que no conocía las particularidades de las mareas y que no imaginaba que pudiera verse en una situación semejante.

"Me siento avergonzada de lo que pasó, pero no sabía que esto podía pasarme. No podía ni imaginármelo", ha explicado al citado diario.

El rescate tuvo lugar en una jornada en la que las condiciones marítimas eran adversas. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había activado para este domingo un aviso amarillo por fenómenos costeros en el litoral de La Coruña, con previsión de mar combinada del noroeste y olas de más de cuatro metros a partir de las 14:00 horas. La predicción específica para las playas de Riazor y Orzán también apuntaba a un fuerte oleaje durante toda la jornada.