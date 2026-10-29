De la santería a Halloween: por qué las protectoras suspenden la adopción de gatos negros en octubre

Con la llegada de Halloween, algunas protectoras de animales suspenden temporalmente las adopciones de gatos negros para evitar que puedan acabar en manos de personas que pretendan utilizarlos con fines distintos a su cuidado, concretamente en rituales satánicos o comportamientos irresponsables que, según advierten, pueden incrementarse durante la celebración de Halloween. Pero ¿es habitual este tipo de sacrificios en la Noche de Difuntos?

La medida no es nueva. En octubre de 2025, el Ayuntamiento de Tarrasa (Barcelona) limitó temporalmente las adopciones de gatos negros. La restricción se extendió del 1 de octubre al 10 de noviembre y tenía carácter preventivo. El consistorio explicó que había recibido advertencias de entidades animalistas sobre posibles usos relacionados con supersticiones, rituales o como atrezo. Sin embargo, no aclaró si había casos registrados de sacrificios de gatos en la localidad.

Tarrasa no es el único caso. Según recogió EFE en octubre de 2025, la asociación La Posada Felina (Madrid), que trabaja con casas de acogida, suspendía durante estas fechas la adopción de todos los gatos, fueran negros, blancos o de cualquier otro color. Su argumento era que, si no encontraban gatos negros, algunas personas podían buscar animales de pelaje oscuro o con otras características.

También en Madrid, la protectora Abrazo Animal explicaba que no paralizaba necesariamente todas las adopciones, pero sí reforzaba los filtros para comprobar quién quería llevarse un gato negro. Su presidenta, Lola Julià, defendía extremar las precauciones para evitar que los animales acabaran en manos de personas con intenciones inadecuadas.

También en Málaga, la Protectora de Animales y Plantas ha aplicado en años anteriores una suspensión temporal de las adopciones de gatos completamente negros y perros completamente blancos durante los días próximos a Halloween. La entidad señaló que llevaba años recurriendo a esta medida preventiva.

Las medidas varían según la asociación: desde detener durante unos días todas las adopciones hasta limitar únicamente las de determinados animales o estudiar con más cuidado las solicitudes que reciben. El objetivo declarado es reducir los riesgos sin impedir que los animales encuentren un hogar definitivo durante el resto del año.

¿Se sacrifican gatos en rituales de Halloween?

La principal preocupación de estas entidades es que los gatos negros se asocian tradicionalmente con la brujería y determinadas supersticiones. Algunas protectoras alertan de que podrían utilizarse en rituales esotéricos o sufrir maltrato. No obstante, conviene distinguir entre los temores de las asociaciones y los hechos acreditados.

Aunque fuentes policiales aseguran que no hay evidencias suficientes para afirmar que los sacrificios rituales de gatos sean una práctica habitual en España durante Halloween, lo cierto es que el pasado mes de julio se sentaron en el banquillo los acusados de practicar rituales de santería en un piso de Badalona. La Guardia Urbana rescató 13 animales y halló restos de gallos, gallinas y codornices degollados en contenedores del barrio de Cañadó.

Del mismo modo, la llegada del eclipse puso en alerta a la Asociación de Víctimas de la Santería, que denunció que distintos grupos religiosos estaban organizando actos esotéricos en varios puntos de la Comunidad de Madrid en los que se sacrificaba "todo tipo de ejemplares mediante una crueldad extrema".

¿Por qué los gatos negros?

La mala fama de los gatos negros viene de siglos atrás. En la Europa medieval, estos animales acabaron asociados a la brujería y al diablo, en parte por su relación con la noche y por las supersticiones que los vinculaban con las brujas, a las que se atribuía la capacidad de transformarse en gatos o utilizarlos como acompañantes. Estas creencias se extendieron con el tiempo y han llegado hasta nuestros días, especialmente en Halloween, cuando los gatos negros se han convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la fiesta.

Frente a esa imagen, en otras culturas los gatos negros se consideran animales de buena suerte. En Japón, por ejemplo, se les atribuye la capacidad de atraer la fortuna y favorecer el amor, mientras que en algunas tradiciones británicas su presencia se interpreta como un buen augurio. La superstición que los presenta como animales de mal agüero no tiene ninguna base científica, pero sigue alimentando temores que preocupan a algunas protectoras, especialmente durante estas fechas.

Ante estas dudas, las protectoras que mantienen abiertas las adopciones suelen insistir en la importancia de conocer a los futuros dueños, comprobar sus condiciones para cuidar al animal y hacer seguimiento después de la entrega. También recomiendan denunciar ante las autoridades cualquier indicio concreto de maltrato.