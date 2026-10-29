Las mejores flores para Todos los Santos: precios, significado y consejos para que duren más

Las floristerías tienen varios días al año especialmente concurridos y el próximo 1 de noviembre, con motivo del Día de Todos los Santos, es uno de ellos. La gente suele ir a los cementerios a visitar a sus familiares y conocidos en este día y llevar como ofrenda y honra flores para ellos.

Pero hasta las flores tienen sus propios códigos. Para el cementerio es habitual buscar flores de larga duración, que aguanten bien los cambios de temperaturas, que no sean plantas invasoras o con demasiado polen o perfume.

Entre las flores más vendidas este día

Crisantemos: la estrella de este día. Es de las más vendidas por su larga duración y por aguantar bien la bajada de temperaturas. Simboliza la eternidad y el recuerdo de seres queridos y además es habitual en varios colores como blancas o amarillas. Estas flores son especialmente apreciadas en este contexto en Japón.

la estrella de este día. Es y por aguantar bien la bajada de temperaturas. Simboliza la eternidad y el recuerdo de seres queridos y además es habitual en varios colores como blancas o amarillas. Estas flores son especialmente apreciadas en este contexto en Japón. El clavel : como los crisantemos destaca su durabilidad y resistencia , además en España se produce bastante este tipo de flor por lo que no es difícil encontrarla en floristerías locales.

: como los crisantemos destaca su , además este tipo de flor por lo que no es difícil encontrarla en floristerías locales. El gladiolo: también es habitual en estos ramos por tener un carácter diferente a las demás flores y aportar cierta majestuosidad. Es una flor propia en climas no muy fríos de invierno y otoño, pero soporta heladas suaves.

Significados y simbologías

En muchas culturas se asocian determinadas flores a la veneración de los muertos y el recuerdo y deseo del descanso de nuestros seres queridos.

Los lirios blancos se asocian por ejemplo a la eternidad, y la pureza del alma. Se asocia con el deseo de la vida después de la muerte y la paz interior. Además expresan gratitud por las personas que han fallecido y cómo fueron en vida.

Lirios Blancos. | Fuente: Pexels.

Las rosas son una de las flores más universales para dedicar en este contexto. Las rosas rojas se perciben como un símbolo de devoción, recuerdo y amor eterno, las blancas por su parte demuestran pureza e inocencia, y suelen usarse especialmente en los niños.

Precios de los ramos y arreglos florales

Los precios de los ramos específicos para estos sitios oscilan entre los 40 y los 80 euros, variando según tamaño, tipo de flor y variedad de esta o fecha en la que se compren. Los centros suelen ser más caros, ya que contienen mayor cantidad de flores y las coronas funerarias llegan hasta los 140 euros o más dependiendo también del tamaño de estas. De cara a estas fechas es recomendable encargar los ramos con un par de semanas de antelación para evitar el desabastecimiento de las flores concretas que se deseen o los elevados precios.

Consejos para que duren más

En lugar de usar ramos de agua, en jarrones, es mejor emplear centros de esponja, donde se empapa una esponja que mantendrá húmedo el centro más tiempo. También se aconseja el corte de tallo diagonal para la absorción de agua y limpiar el tallo de las hojas inferiores—que suele hacerse en la propia floristería.

Otras personas también añaden un poco de azúcar al agua en caso de ser de jarrón y sobre todo aseguran bien los jarrones poniendo algo de peso para evitar que el viento o mal temporal lo tiren.