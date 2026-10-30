Los cementerios españoles más espectaculares para visitar el Día de Todos los Santos

Con el Día de Todos los Santos y de los Difuntos a la vuelta de la esquina, el 1 y 2 de noviembre, un tema recurrente que se nos viene a la cabeza son los cementerios. Un lugar misterioso y de honra a partes iguales en la actualidad. Muchas personas los visitan a diario, semanalmente o en ocasiones a lo largo del año y una de esas ocasiones es en estas fechas.

En España hay alrededor de 17.682 cementerios de los cuales al menos 40 son cementerios vivos enriquecidos por valor histórico, artístico y cultural. Algunos optan por esta vertiente dark del turismo, el necroturismo, y la curiosidad lleva a tours guiados por los cementerios más sorprendentes del país. Entre los cementerios más antiguos de España, la Necrópolis de El Collado en Oliva (Valencia) con más de 10.000 años de antigüedad, aunque, considerado como cementerio moderno oficial, se data en 1775 como el Cementerio del Poblenou en Barcelona.

Los cementerios más bonitos

Hay una infinidad de cementerios espectaculares en su belleza en el territorio español, aunque tres joyas del norte se llevan las mejores valoraciones en este ámbito:

El cementerio de San Amaro , en La Coruña, es uno de los cementerios más bonitos, además de uno de los más antiguos, de España. En él descansa el autor del himno gallego Eduardo Pondal , además de otros personajes de relevancia hispana como la hermana de Pablo Picasso o el escritor Wenceslao Fernández. Como curiosidad, este cementerio tiene una parte de propiedad británica , comprada en 1867 por el cónsul británico.

, en La Coruña, es uno de los cementerios más bonitos, además de uno de los más antiguos, de España. En él descansa el autor del himno gallego , además de otros personajes de relevancia hispana como la hermana de Pablo Picasso o el escritor Wenceslao Fernández. Como curiosidad, este cementerio tiene , comprada en 1867 por el cónsul británico. El cementerio de Luarca en Asturias mezcla panteones con pequeñas sepulturas y unas vistas a playa y montaña destacables. Entre sus paredes descansan el nobel de Medicina de Luarca, Severo Ochoa junto a su mujer. En cuanto a curiosidades, al lado del cementerio se encuentra la capilla de Nuestra Señora la Blanca que sirvió de faro con una luz en el campanario hasta que se construyó un faro de verdad.

mezcla panteones con pequeñas sepulturas y unas vistas a playa y montaña destacables. Entre sus paredes descansan el nobel de Medicina de Luarca, junto a su mujer. En cuanto a curiosidades, al lado del cementerio se encuentra la capilla de Nuestra Señora la Blanca que sirvió de faro con una luz en el campanario hasta que se construyó un faro de verdad. El cementerio de colores de Dumbría en La Coruña, destaca especialmente entre los cementerios más bonitos y curiosos de España por ser un cementerio de arquitectura y decoración alejada a la convencional tradicional, con lápidas de colores en un homenaje al neoplasticismo. No tiene las simbologías habituales como ángeles, epitafios y esculturas, sino figuras geométricas, luces y color.

Cementerios con leyendas urbanas

Según leyendas urbanas, el Cementerio de Ballena en Castro Urdiales, en Cantabria, destaca por la arquitectura, las simbologías celtas, pero también por sus historias sobre marineros y almas en pena que se encuentran allí enterradas.

En el cementerio inglés de Málaga fundado por el cónsul William Mark, un cementerio protestante que hasta 1831 no era permitido en España destaca, aparte de por su vegetación exótica y su decorado romántico, por incluir leyendas y mitos sobre marineros ingleses, que, con anterioridad a poder ser enterrados en este lugar, eran abandonados en la orilla del mar. Las tumbas más antiguas de los niños y marineros están decoradas con conchas. Como curiosidad extra, en el cuadro Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga de Antonio Gisbert Pérez, aparece el oficial irlandés Robert Boyd, que mira los cuerpos de sus compañeros en la orilla, el cuerpo de este se encuentra en el cementerio, siendo uno de los primeros en enterrarse allí.

Otras curiosidades

El cementerio de Sad Hill en el valle de Mirandilla, Burgos, que es en realidad un decorado montado en 1966 por 250 soldados del Ejército de Franco para rodar la película de El bueno, el feo y el malo. Tiene una estructura redonda sin flores, ni cuerpos enterrados, tan solo miles de cruces de madera, Para los fanáticos del cine y la cultura histórica, aún se realizan visitas al lugar.

El último parque, una iniciativa situada en Arganda del Rey que no destaca por panteones o lápidas espectaculares o con historial cultural, sino que es fruto de una necesidad humana de despedirse de los animales que se vuelven compañeros de vida. En él se encuentran enterradas las mascotas de muchos, en su mayoría, perros y gatos, aunque el responsable del lugar, Fernando Castañete, ha asegurado que también descansan animales como monos, serpientes, tortugas y un jabalí.

Son muchas las historias y curiosidades enterradas en el suelo español, así que la mejor forma de conocerlas todas es explorando estos lugares, siempre desde el respeto, y conocer un poco más de la historia y patrimonio funerario español.