¿Puedo dejar el piso de alquiler antes de que acabe el contrato? Lo que fija la Ley de Arrendamientos Urbanos

Un traslado, una ruptura o un piso mejor son motivos habituales para dejar un alquiler antes de que venza el contrato. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) reconoce al inquilino ese derecho, que la norma llama desistimiento, con dos condiciones: que hayan pasado al menos seis meses y que avise al propietario con treinta días de antelación. Si cumple esos plazos, el propietario no puede reclamarle una indemnización.

Seis meses de contrato y treinta días de aviso

La regla está en el artículo 11 de la LAU, que dice textualmente: "El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días." Esta redacción rige desde el 8 de octubre de 2026, tras el Real Decreto-ley 29/2026, de 6 de octubre.

La norma vale para el alquiler de vivienda habitual, que según el artículo 2 de la LAU incluye expresamente "el arrendamiento parcial de una habitación o estancia de la vivienda". Quien alquila una habitación tiene, por tanto, el mismo derecho.

El artículo 11 no aclara desde cuándo se cuentan los seis meses. El artículo 9 de la LAU, al regular la duración del contrato, cuenta el plazo "desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si esta fuere posterior", y esa fecha debe probarla el inquilino. Aplicarlo al desistimiento es una interpretación, no una regla expresa; en todo caso, conviene guardar la prueba de la entrega de llaves.

Sin indemnización para el propietario

El apartado 3 del mismo artículo cierra la puerta a las compensaciones: el desistimiento ejercido así "no generará derecho de indemnización en favor del arrendador". El inquilino no tiene que pagar los meses que quedaban de contrato ni una cantidad por marcharse.

¿Y si el contrato firmado incluye una penalización? El artículo 6 de la LAU dice: "Son nulas, y se tendrán por no puestas, las estipulaciones que modifiquen en perjuicio del arrendatario o subarrendatario las normas del presente Título, salvo los casos en que la propia norma expresamente lo autorice." El artículo 11 no contiene ninguna autorización para pactar una indemnización.

Si el contrato incluye una cláusula así, o si el inquilino se va antes de los seis meses o sin avisar, lo prudente es consultar con un abogado.

¿Y si el alquiler es temporal?

Los plazos se acortan en el alquiler temporal, el que cubre la necesidad de vivienda de quien está "temporalmente desplazado de su domicilio habitual, por causa justificada y acreditable", según el artículo 2. En estos contratos, el inquilino puede desistir "una vez que haya transcurrido al menos un mes desde su formalización, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de diez días", también sin indemnización.

El contrato tiene que dejar escrito el motivo del desplazamiento. El artículo 7 de la LAU exige que esa causa sea "real y acreditable" y que la pruebe el propietario. Si falta, el contrato pierde su carácter temporal y se rige por las reglas de la vivienda habitual "con efectos retroactivos a la formalización del contrato". Se aplicarían entonces los seis meses y los treinta días de aviso.

Irse al terminar el contrato o una prórroga

Quien no tiene prisa puede esperar al vencimiento. Si el contrato es de menos de cinco años, o de siete si el arrendador es persona jurídica, el artículo 9 lo prorroga cada año de forma obligatoria hasta alcanzar ese mínimo, salvo que el inquilino comunique "con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo".

Cumplidos esos cinco o siete años, si ninguna de las partes avisa de que no quiere renovar (el propietario, con cuatro meses de antelación como mínimo; el inquilino, con dos), el artículo 10 de la LAU prorroga el contrato por plazos anuales "hasta un máximo de tres años más". En ese tiempo, al inquilino le basta avisar con un mes de antelación al final de cada anualidad.

Desde el 15 de noviembre de 2026, el artículo 10 tendrá una nueva redacción, aprobada por el Real Decreto-ley 28/2026: el inquilino seguirá avisando con al menos dos meses, el propietario con seis y, si nadie avisa, el contrato se prorrogará "por plazos sucesivos de cinco años, o siete años si el arrendador fuese persona jurídica". La nueva redacción ya no recoge el aviso de un mes por anualidad.

Qué pasa con la pareja que se queda

Si quien firmó el contrato comunica que se va sin el consentimiento del cónyuge que convive con él, el artículo 12 de la LAU establece que el arrendamiento puede "continuar en beneficio de dicho cónyuge". El propietario puede preguntarle si quiere quedarse, y el contrato se extingue si no contesta en quince días.

Lo mismo vale para la pareja que haya convivido con el inquilino de forma permanente al menos los dos años anteriores al desistimiento o abandono. Si tienen hijos en común, "bastará la mera convivencia".

Cómo avisar y qué pasa con la fianza

Conviene que el aviso quede por escrito y con fecha. El artículo 4 de la LAU permite pactar una dirección electrónica para las notificaciones, siempre que pueda acreditarse que el mensaje es auténtico y quede constancia de cuándo se envió y se recibió.

Al entregar las llaves, el artículo 36 de la LAU obliga a firmar un documento con el estado de la vivienda. Si no se firma o no refleja daños, "se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vivienda fue entregada en estado adecuado de conservación". La fianza, que en vivienda equivale a una mensualidad de renta, puede no devolverse entera: la ley habla del "saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido". Ese saldo genera el interés legal si pasa un mes desde la entrega de llaves sin devolverse.