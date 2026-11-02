¿Debe pagar el Ayuntamiento si los gatos callejeros atacan a tu mascota? Esto dice la Justicia

Una vecina del municipio leridano de Áger decidió llevar a los tribunales al Ayuntamiento después de que, según su versión, uno o varios gatos callejeros atacaran a su mascota. La mujer sostenía que las heridas de su gata Gordi eran consecuencia de la falta de control de una colonia felina y reclamaba al consistorio que se hiciera cargo de los gastos veterinarios.

Los hechos se remontan al 15 de septiembre de 2025. Aquel día, Gordi sufrió unas lesiones que obligaron a llevarla al veterinario. La primera asistencia costó 53,99 euros y, algo más de un mes después, el 20 de octubre, tuvo que recibir una segunda atención, esta vez por valor de 100,56 euros. En total, 159,55 euros.

La propietaria estaba convencida de que las heridas se debían al ataque de otro felino de la colonia de gatos callejeros. Por eso, en noviembre de 2025 presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Áger para que se hiciera cargo de la factura.

Tal y como recordó en sus argumentos, la Ley de Bienestar Animal de 2023 obliga a los ayuntamientos a disponer de programas de gestión de colonias felinas y les hace responsables de los gatos callejeros (denominados "comunitarios" en la ley). Aunque la ley entró en vigor hace ya tres años, el consistorio reconoció que no tenían plan de gestión. Y precisamente por eso, la mujer consideraba que esa falta de control municipal debía convertir al Ayuntamiento en responsable de los daños provocados por los gatos callejeros.

El consistorio rechazó la reclamación y la propietaria decidió acudir a los tribunales. En su demanda elevó además la cantidad hasta los 403,85 euros, tras sumar otros 244,30 euros en gastos veterinarios de un segundo gato, llamado Gallina, que también había sido agredido.

No basta con que haya gatos callejeros

Pese a que la ley de Bienestar Animal es clara y hace responsables a los ayuntamientos de los gatos comunitarios, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lérida considera que la propietaria no ha conseguido demostrar que las lesiones de Gordi fueran consecuencia del ataque de un gato callejero del pueblo.

La magistrada destaca que, según el informe veterinario, la causa de las lesiones era desconocida y únicamente se sospechaba que podían deberse a una mordedura. No había testigos del supuesto ataque ni pruebas que permitieran reconstruir cómo se habían producido las heridas. Tampoco las fotografías aportadas por la propietaria demostraban que los gatos que merodeaban por la zona fueran los responsables.

Sin embargo, el fallo va más allá. La magistrada reconoce que los ayuntamientos tienen competencias y obligaciones en la gestión de las colonias felinas, pero advierte de que un posible incumplimiento de estas obligaciones no implica que deban responder automáticamente por cualquier daño que se atribuya a estos animales.

Para apreciar responsabilidad patrimonial de una Administración es necesario acreditar que existe un daño efectivo y, sobre todo, una relación de causalidad entre ese perjuicio y el funcionamiento de los servicios públicos. La carga de demostrar esa relación corresponde a quien reclama la indemnización.