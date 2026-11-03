Más de la mitad de los españoles afirman querer más tiempo sin prisas y más conversación cuando salen a comer fuera

Un 58% de los españoles afirma que le gustaría recuperar más tiempo sin prisas cuando sale a comer fuera, mientras que un 43% echa en falta más conversación alrededor de la mesa, según los datos de la encuesta de percepción impulsada por 100 Montaditos en España en el marco de su movimiento Social Food.

La compañía señaló que, a las puertas de la Navidad, una época marcada por los encuentros, las comidas con amigos, las cenas de empresa y los reencuentros familiares, los españoles parecen tener claro qué echan de menos cuando salen a comer fuera: más tiempo sin prisas y más conversación.

Indicó que, en un contexto cada vez más marcado por la inmediatez, las agendas apretadas y el consumo individual, el restaurante mantiene su papel como espacio de encuentro. La mesa se convierte en un punto de pausa frente al ritmo diario; un lugar donde la comida funciona como excusa para conversar, celebrar o simplemente estar juntos.

Añadió que esta realidad cobra especial relevancia en las semanas previas a la Navidad, cuando los planes alrededor de la mesa vuelven a ocupar un lugar central. Comidas con compañeros, cenas con amigos, encuentros familiares o quedadas improvisadas forman parte de una época en la que compartir vuelve a ser protagonista. Para 100 Montaditos, este momento conecta de forma natural con el espíritu de Social Food: una manera de entender la restauración basada en la experiencia compartida, la conversación y el disfrute colectivo.

"Salir a comer fuera sigue siendo uno de los planes sociales más importantes para los españoles. Pero los datos nos dicen algo más: no solo queremos comer, queremos hacerlo con tiempo, con conversación y con compañía. Eso es precisamente lo que reivindica Social Food", manifestó José María Capitán, fundador y CEO de 100 Montaditos.

El movimiento Social Food, impulsado por el grupo a través de sus marcas, nace para poner en valor esa dimensión social de la restauración frente a otras formas de consumo más individualizadas o funcionales. "En este sentido, conceptos como los de 100 Montaditos o Cervecería La Sureña encajan especialmente con esta forma de entender la mesa: propuestas pensadas para compartir, pedir al centro, probar diferentes opciones y alargar la conversación sin complicaciones", apuntó la compañía.

La encuesta también refleja que la experiencia de comer fuera continúa estando muy ligada a la compañía. En datos anteriores del mismo estudio, el grupo de 100 Montaditos destacaba que socializar es el principal motivo para ir a un restaurante para el 56% de los españoles, y que la comida (65%) y la compañía (62%) son los aspectos más importantes al comer fuera, por encima del precio. Además, un 78% considera que ir a un restaurante acompañado es el mejor plan para disfrutar de una comida.