La pesadilla de los deberes: ¿cuánto tiempo deben dedicar los niños según la ley en España?

La escena se repite cada tarde en miles de hogares: niños que llegan del colegio, meriendan y vuelven a sentarse frente a los libros para terminar los ejercicios pendientes. En algunos casos, los deberes se resuelven en unos minutos. En otros, la tarde termina convirtiéndose en una segunda jornada escolar, con cansancio, discusiones familiares y poco tiempo para jugar o descansar. ¿Cuándo dejan de ser una herramienta de aprendizaje para convertirse en una carga excesiva?

La respuesta no está en una cifra universal. En España no existe una ley estatal que establezca cuántos minutos o cuántas horas pueden dedicar los alumnos a los deberes según su edad. Tampoco hay una prohibición general de las tareas escolares. La regulación deja margen a las administraciones educativas y a los propios centros para organizar esta cuestión, teniendo en cuenta las características del alumnado y su etapa educativa.

¿Cuánto tiempo es razonable según la edad?

Aunque no existe una tabla oficial válida para todos los colegios, las guías educativas ofrecen algunas referencias que permiten orientar a las familias. Por ejemplo, la Junta de Castilla y León publicó en 2017 una guía de buenas prácticas que propone tiempos flexibles y progresivos.

Sus recomendaciones establecen una horquilla que va desde unos pocos minutos en los primeros cursos de Primaria hasta un máximo orientativo de 60 minutos en los últimos años de esta etapa. Para la ESO, aconsejan no superar los 90 minutos diarios. A partir de estas referencias, se pueden establecer las siguientes orientaciones:

Educación Infantil (3-5 años): no resulta necesario establecer deberes académicos sistemáticos. Es preferible fomentar la lectura compartida, el juego, la conversación y las actividades familiares.

no resulta necesario establecer deberes académicos sistemáticos. Es preferible fomentar la lectura compartida, el juego, la conversación y las actividades familiares. Primeros cursos de Primaria (6-8 años): entre 10 y 20 minutos pueden ser suficientes para actividades sencillas de lectura, escritura o cálculo.

entre 10 y 20 minutos pueden ser suficientes para actividades sencillas de lectura, escritura o cálculo. Últimos cursos de Primaria (9-12 años): entre 30 y 60 minutos diarios constituyen una referencia orientativa, siempre que las tareas estén bien planificadas.

entre 30 y 60 minutos diarios constituyen una referencia orientativa, siempre que las tareas estén bien planificadas. Educación Secundaria (12-16 años): entre 60 y 90 minutos pueden servir como referencia general, aunque algunas orientaciones autonómicas contemplan hasta dos horas en los cursos superiores.

Estas cifras no son límites legales ni deben aplicarse como una obligación diaria. La dificultad de las materias, el ritmo de aprendizaje, las necesidades individuales y la proximidad de los exámenes también influyen en el tiempo necesario.

Lo que dice realmente la normativa

La legislación educativa estatal no fija un máximo de deberes. La LOMLOE y los reales decretos que regulan las enseñanzas mínimas de Primaria y ESO establecen los principios generales de la educación, pero no determinan una duración diaria de las tareas para casa.

Por tanto, no es correcto afirmar que un profesor incumple automáticamente la ley por mandar dos horas de deberes. Sin embargo, tampoco significa que pueda ignorarse la edad, las circunstancias personales o la carga de trabajo acumulada por el alumno.

Algunas comunidades han avanzado más en esta cuestión. Baleares, por ejemplo, publicó en 2017 unas orientaciones que recomiendan no superar los 60 minutos diarios en los últimos cursos de Primaria y los 120 minutos en el segundo ciclo de ESO.

La Administración balear también establece que los profesores deben coordinarse para evitar que la suma de las tareas de distintas asignaturas sobrecargue al estudiante. Además, los ejercicios deben poder realizarse de manera autónoma, sin depender de la ayuda de los padres, y debe reservarse tiempo para su posterior revisión en clase.

En Aragón, una orden de 2018 impulsó un proceso de reflexión en los centros para elaborar acuerdos sobre las tareas escolares. Estos documentos debían abordar los objetivos pedagógicos, la adecuación al perfil del alumno, la planificación y la evaluación de los deberes.

¿Más deberes significan mejores resultados?

Uno de los errores más extendidos es pensar que cuanto más tiempo pasa un niño estudiando en casa, mejores serán necesariamente sus resultados académicos. La cantidad no garantiza la calidad del aprendizaje.

Las recomendaciones educativas insisten en que las tareas deben tener una finalidad concreta: reforzar conocimientos, fomentar la autonomía, consolidar hábitos de estudio y enseñar a organizar el tiempo. Repetir mecánicamente ejercicios sin una finalidad pedagógica clara puede acabar convirtiéndose en una actividad poco productiva.

También existe un problema de desigualdad. No todos los alumnos cuentan con las mismas condiciones en casa, tienen un espacio adecuado para estudiar o disponen de familiares que puedan ayudarles. Por eso, las orientaciones de Baleares advierten de que una carga excesiva puede aumentar las diferencias educativas.

¿Qué pueden hacer los padres?

Si un niño necesita sistemáticamente dos horas para terminar los deberes de Primaria o llega a Secundaria sin tiempo para descansar, conviene hablar con el tutor. Lo razonable es comprobar si existe una acumulación de tareas entre asignaturas, si el alumno tiene dificultades específicas o si la planificación del trabajo necesita ajustes.

Las familias también deben evitar hacer los ejercicios por sus hijos. Su papel consiste en acompañar, supervisar y ayudar a organizarse, no en sustituir al profesor.

La clave está en encontrar un equilibrio entre el aprendizaje y el tiempo libre. Los niños necesitan estudiar, pero también dormir, jugar, practicar deporte y relacionarse con sus amigos. La jornada escolar no debería prolongarse indefinidamente dentro de casa.

En definitiva, no hay un cronómetro impuesto por la ley, pero sí criterios pedagógicos para distinguir entre una tarea útil y una sobrecarga. Que un alumno tenga deberes puede ser razonable; que su infancia termine organizada alrededor de ellos merece, como mínimo, una duda razonable.