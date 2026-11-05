El sector de los cuidados pone en valor a las personas cuidadoras ante el envejecimiento de la población

Con motivo del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, el 5 de noviembre, desde el sector han recordado que cobran actualidad los retos que viene planteando en torno a la mejora de las condiciones laborales, el apoyo a quienes cuidan en el entorno familiar y el impulso de la formación y el empleo ante la escasez de profesionales especializados.

El envejecimiento de la población y el aumento de las necesidades de atención a personas en situación de dependencia han situado el reconocimiento de quienes cuidan entre los principales desafíos del sistema asistencial.

Según las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), las personas de 65 años y más representan ya el 21,1% de la población española, una proporción que podría alcanzar el 30,9% en 2076. Esta evolución plantea nuevas necesidades asistenciales y una creciente demanda de profesionales especializados, al tiempo que refuerza la importancia de apoyar a quienes asumen tareas de cuidado en el entorno familiar.

La protección de las personas cuidadoras ha sido uno de los asuntos abordados durante la I Convención Europea de la Dependencia, organizada por la Fundación Economía. Durante el encuentro se planteó la necesidad de mejorar las condiciones laborales, ampliar la formación y reforzar los apoyos a quienes cuidan. Entre las propuestas figura la creación de un Estatuto de la Persona Cuidadora, así como medidas de protección frente a la pobreza, permisos remunerados, flexibilidad laboral y reconocimiento de cotizaciones para la jubilación.

Por su parte, el Imserso ha reforzado su apuesta por la formación con el lanzamiento de la tercera edición del curso on line sobre personalización de los cuidados. La iniciativa, gratuita y de 25 horas de duración, está dirigida tanto a profesionales de los servicios sociales y personas que desean incorporarse al sector como a quienes realizan labores de cuidado en el ámbito familiar. Su objetivo es mejorar la capacitación y facilitar la aplicación de los principios de la atención centrada en la persona.

La corresponsabilidad y la creación de redes de apoyo constituyen otra de las reivindicaciones vinculadas a esta jornada. Fundación Mujeres ha impulsado la campaña #RedesParaCuidar, que se desarrolla del 2 al 12 de noviembre con encuentros y actividades dirigidas a reconocer la labor de las personas cuidadoras, mejorar la coordinación entre los recursos de apoyo y promover un reparto más equilibrado de las responsabilidades de cuidado, que recaen mayoritariamente sobre las mujeres.

El sector de los cuidados también contribuye a la generación de empleo local y reúne a diferentes perfiles profesionales. En este contexto, DomusVi ha conmemorado recientemente sus veinte años de actividad en Sevilla con un acto en el que ha reconocido la labor de las instituciones, entidades y personas que, durante dos décadas, han colaborado con sus centros Santa Justa y Adorea. La compañía, presente en siete de las ocho provincias andaluzas, cuenta con más de 3.100 puestos de trabajo en la comunidad, desde especialistas hasta personal de apoyo, reflejo de la diversidad de profesionales que intervienen en la atención a las personas mayores.

Veinte años después de la aprobación de la Ley de Dependencia, que supuso un punto de inflexión en el reconocimiento del derecho a recibir cuidados, la conmemoración del Día Internacional de las Personas Cuidadoras pone de relieve los desafíos pendientes para reforzar la protección de quienes cuidan, impulsar su formación y responder a las necesidades de una población cada vez más longeva, atendiendo al bienestar de las personas cuidadoras.