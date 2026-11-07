Cómo comprobar si un huevo de la nevera está fresco en unos segundos sin romperlo

Los huevos llevan habitualmente varios días en la nevera antes de llegar al plato, por lo que es frecuente preguntarse si todavía conservan su frescura. Hay una prueba casera que permite obtener una pista en apenas unos segundos: introducirlos en un recipiente con agua fría y observar si se hunden o flotan.

El método no requiere romper la cáscara y se basa en un cambio que se produce de forma natural durante el almacenamiento. Sin embargo, conviene tener claro que la prueba sirve para valorar la frescura, no para confirmar que un huevo está en condiciones de consumirse.

Qué indica la posición del huevo en el agua

Para realizar la comprobación basta con llenar un recipiente con agua fría e introducir el huevo con cuidado. Su posición ofrece distintas pistas. Si se hunde y queda tumbado, suele ser una señal de que el huevo conserva una buena frescura. Su cámara de aire interior todavía es pequeña.

En el caso de hundirse, pero quedar en posición vertical, indica que ha perdido parte de su frescura. No significa necesariamente que esté en mal estado, pero conviene consumirlo pronto si se ha conservado correctamente. Por último, si flota en la superficie, es señal de que ha envejecido y ha aumentado la cámara de aire de su interior. Lo más prudente es desecharlo.

Aun así, que un huevo se hunda no significa necesariamente que esté libre de microorganismos que puedan causar una intoxicación alimentaria y hay que ser cautos.

Por qué los huevos flotan con el paso del tiempo

La explicación está en la propia estructura de la cáscara. Aunque protege el interior, contiene pequeños poros que permiten el intercambio de gases y la pérdida progresiva de humedad.

A medida que transcurre el tiempo, la cámara de aire del huevo aumenta de tamaño. Este cambio modifica su densidad y hace que tenga más facilidad para flotar al introducirlo en agua.

Por eso, un huevo recién puesto suele hundirse y permanecer en posición horizontal, mientras que uno más antiguo puede quedar vertical o subir hasta la superficie.