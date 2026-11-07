Récord de envejecimiento en España: los mayores de 65 años superan ya los 10 millones

España ha alcanzado un hito demográfico sin precedentes al superar los 10 millones de habitantes de 65 años o más, situándose en un total de 10.178.625 personas. Este colectivo representa ya el 20,7 % de la población del país, tras sumar 250.257 personas en un solo año y registrar un incremento del 2,5 %. Las cifras forman parte del informe "Un perfil de las personas mayores en España 2026: envejecimiento, salud y bienestar en cifras", elaborado por el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través de la iniciativa Envejecimiento en red.

El retrato que ofrece el documento combina datos sobre demografía, salud, economía y condiciones de vida, mostrando una generación de mayores cada vez más activa, formada y con ganas de exprimir la vida. Sobre esta transformación cultural y social, el demógrafo Julio Pérez, investigador del IEGD-CSIC y coordinador del estudio, destaca que "La vejez no es ninguna plaga. Llegar a los 65 años actualmente es muy diferente a lo que suponía para las generaciones anteriores. Las generaciones actuales de mayores son las primeras que han cursado estudios de secundaria, mientras que sus predecesoras, en muchos casos, solo tuvieron acceso a la educación primaria o carecieron de estudios".

17.038 personas centenarias, de las cuales ocho de cada diez son mujeres

Este cambio en el perfil de la población que ha dejado el último estudio del CSIS realizado en el año 2025, y que se acaba de publicar, se refleja también en la longevidad y en la salud con la que se alcanza la madurez. La edad media de los españoles se situó en los 44,55 años en 2025, mientras que el número de personas centenarias creció un 7,1 % en solo doce meses, alcanzando las 17.038 personas, de las cuales ocho de cada diez son mujeres. Las proyecciones a largo plazo sugieren que la población mayor de 65 años superará los 16 millones en 2046, lo que supondrá casi el 30 % del total nacional.

Mirando hacia las nuevas generaciones, Pérez señala que "El promedio de vida va a ser muy superior al actual y seguramente llegará a los 100 años", al tiempo que valora cómo influyen los hábitos de vida en este proceso: "Siempre hemos pensado que las mejoras en la salud se deben principalmente a los avances de la medicina, pero también es muy importante cómo llegan las personas a la vejez. En este ámbito se ha producido un progreso enorme, ya que son generaciones que han recibido mejores cuidados y alimentación".

No obstante, el estudio señala aspectos en los que aún se requiere atención, como la dispersión territorial y el estado del parque residencial. En el ámbito rural, los mayores de 65 años suponen el 29,1 % de los vecinos frente al 20,0 % de las zonas urbanas, con Asturias, Castilla y León y Galicia a la cabeza. Además, aunque la inmensa mayoría de los mayores vive en una vivienda de su propiedad, el 56,6 % de sus hogares se ubica en inmuebles construidos antes de 1981. Un 30,3 % de ellos considera necesario realizar reformas de eficiencia energética pero no las ha llevado a cabo, señalando en un 74,1 % de los casos que el alto coste económico es el motivo principal que se lo impide.