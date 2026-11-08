Qué frutas y verduras de temporada comer en otoño para cuidar la salud según su color

Con la llegada del otoño, las frutas y verduras de temporada ofrecen una oportunidad para incorporar nuevos alimentos a la dieta y diversificar los nutrientes que consumimos. Más allá de su sabor, el color de estos productos puede dar algunas pistas sobre los compuestos que contienen. Es lo que se conoce como nutrición cromática, un enfoque que relaciona las tonalidades de los alimentos con la presencia de determinados fitonutrientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda consumir al menos 400 gramos diarios de frutas y verduras para mantener una alimentación saludable. En este sentido, la variedad resulta fundamental. Un estudio de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard señala que combinar alimentos de distintos grupos cromáticos permite ampliar la variedad de fitonutrientes presentes en la dieta.

El experto en nutrición Pablo Ojeda, copresentador del podcast Los Frescos de Lidl, explica que los colores pueden servir como una referencia para diversificar la alimentación, aunque advierte de que no permiten conocer toda la composición nutricional de un producto. Su recomendación es intentar incluir tres colores vegetales entre la comida y la cena e ir alternándolos a lo largo de la semana.

Qué nutrientes aportan las frutas y verduras según su color

Los alimentos pueden agruparse en cinco grandes categorías cromáticas, cada una asociada a diferentes compuestos y propiedades nutricionales.

Naranja y amarillo: la calabaza, la zanahoria y el boniato, habituales durante el otoño, contienen betacarotenos, que el organismo transforma en vitamina A. Este nutriente contribuye al mantenimiento de la salud ocular y al funcionamiento del sistema inmunitario.

Verde: las espinacas, el brócoli, las peras y las uvas aportan vitaminas K y C, además de ácido fólico. La primera interviene en la coagulación sanguínea y contribuye a la salud ósea, mientras que la vitamina C tiene propiedades antioxidantes y participa en el funcionamiento de las defensas. El ácido fólico, por su parte, es especialmente importante durante el embarazo.

Azul y morado: la berenjena, las uvas y la col lombarda presentan estos tonos por su contenido en antocianinas, compuestos con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Se relacionan también con la protección frente al daño oxidativo y con posibles beneficios para la memoria y la función cognitiva.

Rojo y rosa.: las granadas y las manzanas forman parte de este grupo. Entre los compuestos asociados a estos alimentos destaca el licopeno, un antioxidante al que se atribuyen beneficios relacionados con la protección celular y la salud cardiovascular.

Marrón y blanco: las castañas, los champiñones, las setas y la coliflor completan esta clasificación. Estos alimentos aportan potasio, que contribuye a regular la presión arterial, y fibra, importante para el tránsito intestinal y el mantenimiento de la microbiota.

Cómo incorporar más variedad a la alimentación durante el otoño

La combinación de frutas y verduras de diferentes colores permite diversificar los nutrientes de la dieta. Durante los meses más fríos, productos como las mandarinas, las granadas, la calabaza, el brócoli o las setas pueden contribuir a cubrir las necesidades de vitaminas, folatos y fibra.

No obstante, Ojeda recuerda que ningún alimento tiene propiedades milagrosas y que los beneficios dependen de mantener una alimentación variada y equilibrada de forma habitual. También destaca la importancia de acompañarla de un descanso adecuado y un estilo de vida activo.

Como ejemplo de plato para esta temporada, el nutricionista propone combinar brócoli y calabaza asada con garbanzos, arroz integral y aceite de oliva virgen extra. Una mandarina puede completar la comida, incorporando así distintos colores y grupos de alimentos.

La fruta y verdura de temporada, entre las apuestas de Lidl

La divulgación sobre alimentación saludable forma parte de las iniciativas que Lidl está desarrollando a través de su podcast Los Frescos de Lidl, presentado por Masi Rodríguez y Pablo Ojeda. La compañía ha estrenado la segunda temporada del espacio, que contará con 12 episodios quincenales en YouTube y Spotify dedicados a cuestiones como la alimentación, el deporte y el descanso.

En paralelo, la cadena señala que dispone de alrededor de 150 referencias de frutas y verduras en sus más de 730 establecimientos en España, con especial presencia de productos nacionales y de temporada.

Según los datos facilitados por la empresa, durante el último ejercicio realizó compras de más de dos millones de toneladas de frutas y hortalizas, de las que el 81% se destinó a la exportación a otros países europeos. Asimismo, ha anunciado su objetivo de incrementar un 50% el tamaño de esta categoría en España para 2030.