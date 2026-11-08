Karl Bushby, exparacaidista, completa la vuelta al mundo a pie tras casi 30 años de viaje

La vuelta al mundo andando en casi 30 años. Esta ha sido la hazaña protagonizada por Karl Bushby, un exparacaidista británico que "salió de casa con 28 años y ha tardado casi tres décadas" en completar su viaje. Su historia ha sido contada en En Casa de Herrerode esRadio y cabe señalar que Karl Bushby en ningún momento hizo uso de un vehículo motorizado.

Además, "su único equipaje era un carrito que iba empujando con una tienda de campaña y lo imprescindible para sobrevivir". El viaje arrancó en el extremo austral de América: "Empezó en noviembre de 1998 en Punta Arenas, en el extremo sur de Chile", explican en el programa. La meta era Hull, en Inglaterra, donde vive su madre.

El plan inicial era mucho más corto. "Calculó que tardaría 12 años, pero finalmente han sido 28 porque ha tenido un montón de problemas". Según se señala, el recorrido suma más de 50.000 kilómetros, 29 países y 4 continentes.

Dificultades en el camino

Los obstáculos en tierra de Bushby fueron "desiertos, selvas y territorios helados". Además, la fauna fue otro inconveniente al que hacer frente: "En Colombia tuvo que esquivar una zona de conflicto y aguas infestadas de cocodrilos". También se ha encontrado con osos polares y ha soportado temperaturas extremas.

Uno de los episodios más peligrosos llegó en 2006, cuando cruzó el estrecho de Bering entre Rusia y Alaska caminando sobre el hielo. "Recorrió unos 90 kilómetros sobre el hielo, pero cayó a las aguas heladas y tuvo que ser rescatado en helicóptero", contó Nieto.

Cruzar el estrecho no le abrió el camino: "Al llegar a Rusia, fue detenido por entrar ilegalmente en el país", señaló. "Atravesar ese territorio le llevó casi 10 años por los problemas con los visados y las condiciones meteorológicas".

Cuando los conflictos políticos le cerraron las rutas terrestres, Bushby "tuvo que cruzar el mar Caspio a nado". En total, fueron 300 kilómetros nadando y 31 días en el agua.

Una vida sin expedición

A comienzos de noviembre, ha llegado a su destino: Hull, en Inglaterra. Allí se ha fundido en un abrazo "conmovedor" con su madre. El exparacaidista "tiene 57 años y reconoce que le cuesta imaginar cómo será volver a vivir una vida normal con una casa, con horarios y una rutina", explican en esRadio. En lo personal, Bushby "tiene un hijo de 36 años, una nieta de 12 a la que no ha conocido".