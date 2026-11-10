El peligro de los bulos masivos con IA: "Ya no hay nada que hacer"

Javier Amblar habló sobre el modo en que se fabrican y se difunden las campañas de desinformación en una entrevista en el programa En Casa de Herrero de esRadio. Herrero lo presentó como experto en IA generativa, en deepfakes y en campañas de desinformación a gran escala. El presentador le había llamado a raíz de un rumor que, según contó, se estaba empezando a extender a través de las redes sociales sobre el accidente ferroviario de Urda, que atribuía el siniestro a una potencia extranjera.

Amblar no entró a valorar si esa hipótesis tenía fundamento. "Yo no tengo ni idea en cuanto a colar o no colar", respondió. Lo que sí podía explicar, añadió, era el mecanismo: "Lo que yo sí te puedo decir es lo que se hace posterior o no a un hecho o a una suposición" y "cómo la distribuyo, cómo la hago viral, cómo hago que la gente hable de eso y no hable de otra cosa".

Una herramienta para convencer

Según explicó, la inteligencia artificial ya se usa para algo más que producir piezas sueltas. Amblar señaló que "la inteligencia artificial la están usando los partidos políticos, no solamente para crear contenidos", y que también debería emplearse en la planificación: "Eso es lo que yo recomiendo a mis clientes, en la estrategia", lo que describió como trabajar "aguas arriba".

El motivo, según el experto, es la capacidad de estos sistemas para generar argumentos a favor de una idea o de la contraria cuando están bien entrenados. "En eso la inteligencia artificial es muy buena, en cómo mentir y cómo intentarte convencer de que una mentira es verdad o al revés", aseguró. Y fue más allá: "En eso la inteligencia artificial es realmente maravillosa".

Herrero le preguntó si es posible detectar la intención que hay detrás de una de estas campañas. Amblar respondió que sí, siempre que haya datos acumulados: "Sí, si tienes un histórico, por supuesto, porque tú ves qué cuentas son las que están sirviendo de amplificador".

En su explicación distinguió dos tipos de perfiles. Por un lado, las cuentas que aparecen y desaparecen, que según dijo no tienen influencia aunque sean 10.000, porque casi no tienen seguidores. Por otro, las que utilizan organizaciones o empresas contratadas, con capacidad de influencia en la red social, de modo que lo que se publica en ellas tiene un efecto multiplicador porque se han creado con muchos seguidores y con credibilidad. Lo resumió en una frase: "Todo esto va de credibilidad e influencia".

Una noticia dura media hora

El experto apuntó también a un límite de estas operaciones: el tiempo. Recordó que "en media hora una noticia queda vieja", mientras que hacen falta dos o tres días para poner algo en boca de la gente. Por eso, según Amblar, "no hay presupuesto en todo el mundo para mantener una noticia creada artificialmente" más allá de una o dos horas, sobre todo cuando hay elecciones y el medio está bombardeado de cosas que van saliendo.

Sobre el rumor concreto por el que se le preguntaba, lo calificó de estrategia "burda", un intento "de intentar desviar el camino para que no hablemos de otras cosas". A su juicio, que se pueda hacer está fuera de duda: "¿Se puede hacer? Por supuesto".

Lo que más le preocupa está en otro terreno. "A mí no me da tanto miedo el hecho de las redes sociales que se ven", explicó; lo que le inquieta es "lo que no se ve". Describió una difusión discreta, previa a cualquier publicación visible: "de manera soslayada, por debajo de la mesa, yo puedo ir derrumbando la reputación ya sea de un partido político, de un político".

Cuando ese contenido llega a las redes abiertas, según Amblar, ya ha alcanzado a miles o cientos de miles de personas, y está diseñado "para que sea una tentación compartirlos". Para ello se recurre, dijo, a "estrategias y técnicas ya de psicología de masas donde tú creas un contenido que obligatoriamente sientes que tienes que compartirlo con tus contactos, con tus familiares".

El mismo método, con otro fin

Amblar contó que emplea estas técnicas en su trabajo, aunque con otro objetivo. "Yo lo estoy haciendo con mis clientes pero en positivo", señaló, para construir una reputación y que, cuando alguien pregunte a la inteligencia artificial cuál es la mejor emisora de radio de España, la respuesta sea esRadio, en el ejemplo que puso durante la entrevista.

La herramienta, insistió, admite los dos usos: "también se puede usar, como toda herramienta, para lo bueno y para lo malo". Quien la usa, añadió, es el que le da ese sentido positivo o negativo.

Cuando el desmentido llega tarde

El momento decisivo de una de estas campañas, según su explicación, llega cuando el contenido salta a una cuenta con mucha audiencia. Entonces, dijo, el mensaje se hace público en las redes, "pero ya no hay vuelta atrás". "Ya eres lo que esa campaña quiso que seas sin haber llegado a ser pública", explicó.

A partir de ahí, la rectificación pierde casi todo su efecto. "Puedes salir [...] en la televisión más grande del mundo a desmentirlo, ya no hay nada que hacer", advirtió Amblar, que cerró así su diagnóstico: "Eso es lo más peligroso y la inteligencia artificial para eso es impresionantemente efectiva".