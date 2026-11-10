Los viajes este año han sido "cortos, más espontáneos e inspirados por las redes sociales"

Viajar evoluciona y se adapta a los nuevos tiempos: las grandes capitales conviven con ciudades más pequeñas, las escapadas cortas se consolidan como una fórmula habitual para desconectar, buena parte de las decisiones están influenciadas por las redes sociales, explicaron los autores del estudio.

Al mismo tiempo, los grandes eventos musicales y deportivos han ganado peso como motivo para conocer nuevos lugares, mientras que los viajes en solitario crecen como alternativa en la búsqueda de una experiencia más personal.

Las grandes ciudades siguen teniendo un fuerte poder de atracción para los turistas internacionales y Barcelona vuelve a coronarse como el destino más popular del mundo en 2026. Le siguen Madrid, París y Palma de Mallorca. El top 10 lo completan Londres, Roma, Lisboa, Estambul, Túnez y Málaga.

En el caso de los españoles, algunas ciudades han ganado especial protagonismo durante este año y apuntan a una mayor diversificación de las elecciones de los viajeros. Es el caso de Santander, cuyas reservas han aumentado un 42% respecto a 2025, seguida de Oviedo (+36%) y Edimburgo (+34%).

Una de las tendencias que mejor define los hábitos de viaje en 2026 es el peso de las escapadas cortas. Los viajeros apuestan por viajes de menor duración, más fáciles de encajar a lo largo del año y compatibles con una mayor flexibilidad. El 40% de los viajes reservados por los españoles duran de tres a cuatro días, mientras otro 23% se corresponde con escapadas de dos días.

La forma de descubrir nuevos lugares también está cambiando y las redes sociales están ganando peso: el 48% de los viajeros españoles afirma haberse inspirado en ellas para escoger el destino, frente al 39% a nivel global. España es el país europeo donde mayor influencia tienen estas plataformas en la elección de viaje, casi al mismo nivel que Estados Unidos (49%).

En 2026, el motivo para emprender un viaje no solo ha sido el afán por descubrir un nuevo lugar. Conciertos, competiciones deportivas y grandes citas internacionales han demostrado su capacidad para movilizar viajeros, convirtiéndose en auténticos motores de desplazamiento.

La música ha sido uno de los ejemplos más claros. Tras anunciarse la gira de Shakira, se registró un fuerte incremento de las búsquedas de vuelos hacia Madrid para las fechas de los conciertos: las procedentes de Francia aumentaron un 486%; las de Alemania, un 463%; las de Países Bajos, un 365%; las de España, un 345%; y las de Reino Unido, un 105%.

El deporte también ha movilizado a los viajeros durante el año, especialmente eventos como el Mundial de fútbol: la clasificación de España para jugar la final disparó las búsquedas de vuelos hacia el área de Nueva York un 367% en todas las plataformas de la compañía.

Pablo Caspers, chief travel officer de eDreams ODIGEO, afirmó: "2026 ha puesto de manifiesto que cada vez más personas toman decisiones de viaje sobre la marcha, inspiradas por grandes eventos y experiencias únicas, y buscan hacerlo con total tranquilidad. Por eso, la flexibilidad es tan importante. No solo está calando entre quienes ya viajan, sino que también está influyendo activamente en cómo la próxima generación elige reservar sus viajes".