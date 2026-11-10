Más de una decena de restaurantes de Cerdeña animan a comer sin móviles

Más de una decena de restaurantes de Cerdeña animan a comer en compañía y sin móviles. Dejar el móvil para comer en familia y sustituir los teléfonos por los juegos, esta es la propuesta 'A tavola senza schermi' ('A la mesa sin pantallas'), a la que se han sumado más de una decena de restaurantes.

Fomentar comidas sin pantallas en las que se converse es el objetivo de esta iniciativa piloto que se está llevando a cabo durante el mes de noviembre y que está promovida por la defensora regional de la Infancia y la Adolescencia, Anna Cau, y la asociación hostelera FIPE-Confcommercio Sardegna, con la participación de la Federación Italiana de Médicos Pediatras (FIMP).

Al llegar al restaurante, las familias pueden firmar el 'Pacto en la mesa' (Patto a Tavola) y guardar los móviles en sus bolsos o en una cesta. Mientras esperan los platos, los niños reciben el denominado 'Kit del Reencuentro' (Kit del Ritrovarsi), con juegos de mesa y lápices. Según el acuerdo firmado, las llamadas urgentes se atienden fuera de la mesa y los locales ofrecen a los padres consejos de pediatras sobre el uso del móvil en la infancia.

Los pediatras italianos subrayan que, según datos de la propia FIMP, el 95% de los adolescentes italianos utiliza habitualmente el móvil y un 25% presenta señales de uso problemático. Tras este mes de prueba, los promotores de la iniciativa estudiarán extender la experiencia a otros establecimientos y trasladarla al entorno doméstico.

La propuesta sarda coincide con las principales conclusiones del estudio 'La ciencia de lo que se cuece en la cocina', elaborado por la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el CIBEROBN e IKEA, presentado recientemente. Según esta investigación, el uso del móvil y otros dispositivos durante las comidas aplana las emociones positivas y reduce la alegría un 32%. Además, incrementa el estrés y genera una experiencia emocional peor que comer solo, ya que los contenidos digitales activan un estado de alerta, fragmentan la atención y dificultan la degustación consciente de los alimentos.

Según subraya Fernando Fernández-Aranda, coordinador de CIBEROBN y uno de los artífices de esta investigación, "comer en compañía y sin pantallas no responde a una visión idealizada del pasado, sino a prácticas respaldadas por la evidencia científica en salud física y mental".