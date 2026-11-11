SIMO Educación aúna tecnología y neurociencia para frenar el abandono escolar

Ana Rodríguez, directora de SIMO Educación, presentó en Kilómetro Cero, de esRadio, la nueva edición del salón. Según se explicó en el programa, la duodécima edición del Salón Internacional de Tecnología e Innovación Educativa va a celebrarse esta semana, de miércoles 11 a viernes 13 de noviembre, en el pabellón 14.1 del recinto ferial de IFEMA Madrid. En la entrevista, Rodríguez habló del uso de la inteligencia artificial en los centros, del tiempo que dicen ahorrar los profesores que ya la emplean y del primer congreso de neuroeducación que acoge la feria.

La edición se celebra bajo el lema Liderazgo directivo para la transformación educativa. En la entrevista se preguntó si el cambio debía empezar más por los responsables de los centros que por la política, y la directora respondió que "de eso se trata". "En SIMO Educación lo que tratamos es poner al servicio de los equipos directivos y de las escuelas, colegios, universidades, las herramientas para poder utilizar la tecnología [...] de la manera más óptima", explicó.

Rodríguez señaló que la feria tiene dos partes. En la exposición, "contamos con cerca de 60 empresas que sí que van a traer [...] estas novedades". A eso se suma "un apartado congresual [...] muy potente, que viene cargadísimo" en esta edición. Entre lo que llevarán los expositores, que proceden de ocho países, citó como ejemplo plataformas para el aprendizaje del inglés, pensadas tanto para los directivos y los profesores como para el alumno.

Seis horas a la semana

Segalés le preguntó si la tecnología se está utilizando de la manera más óptima. Rodríguez respondió con un dato que, según dijo, le había llamado la atención: sobre la inteligencia artificial, arroja "una cifra de un ahorro medio semanal estimado por los docentes que utilizan inteligencia artificial de prácticamente 6 horas". La directora no precisó de qué estudio o encuesta procede la cifra.

Para Rodríguez, el debate pasa por cómo se usa esa tecnología. "Se trata de un uso responsable, sobre todo, de hablar del uso responsable de la tecnología", afirmó. Y añadió lo que, según explicó, les trasladan los expertos: "No se trata obviamente de eliminarla, sino de utilizarla como una herramienta positiva y óptima tanto para el profesorado como para el propio alumnado". Ese asunto, indicó, se tratará en varias mesas redondas a lo largo de los tres días.

¿Menos abandono escolar?

Hacia el final de la entrevista, la directora dio otra cifra. Según dijo, se ha reducido "en un 21 % el abandono escolar mediante asistentes conversacionales en procesos de matriculación y de orientación". Tampoco en este caso identificó la fuente del dato.

Rodríguez lo presentó como un ejemplo de que la tecnología puede ir más allá del trabajo diario de profesores y alumnos. "Si se pueden evitar, por ejemplo, [...] el abandono escolar, pues bienvenida sea la tecnología", señaló, aunque con una condición: "Ahora bien, hay que utilizarla [...] con cabeza, si se me permite decirlo así".

Asier Rivera le preguntó cómo se eligen los contenidos. La directora explicó que la organización trabaja con socios del sector y que los temas de talleres, conferencias y congreso se deciden "en base a qué está en ese momento encima de la mesa y qué preocupa" a los centros. Este año, según dijo, la pregunta de fondo es qué hacer con una tecnología "que a todos nos llega por [...] muchas vías" y cómo se incorpora a los centros.

Neurociencia junto a la tecnología

Pero la clave y la novedad de esta edición es otra, es la neurociencia. "Una novedad muy importante que también me gustaría contaros es que vamos a albergar al primer Congreso Internacional de NeuroEduca", anunció Rodríguez. Según detalló, el congreso, impulsado por Educación Lab, contará con 24 especialistas y más de 20 sesiones en las que se hablará de "cómo hay que tratar la atención, la motivación, el bienestar emocional del alumnado, también del profesorado", y del efecto de la tecnología en el entorno de aprendizaje.

La directora defendió que la feria no podía limitarse a las pantallas. "Solamente tratar el tema tecnológico sin esa parte más humana y más vital [...] yo creo que quedaría muy cojo", explicó. Del programa que tenía delante destacó "la resolución pacífica de conflictos y bienestar educativo" y "la salud cerebral y el aprendizaje".

Ponentes de fuera, centros de aquí

Segalés le planteó si las herramientas que funcionan en otros países pueden aplicarse con la legislación educativa española. Rodríguez respondió que, aunque hay ponentes internacionales, la feria se centra "a nivel nacional", porque ese es el perfil del directivo y de los centros que la visitan. Para adaptar los contenidos a España, IFEMA colabora con Educación 3.0, a quienes describió como sus socios y aliados. "No obstante, [...] siempre es importante mirar fuera también", añadió, aunque siempre ajustándose a las leyes vigentes y a las estructuras que ya están marcadas.

El espacio SIMO Educación Directores, que ya existía en ediciones anteriores, pasa a durar tres días por el éxito de la anterior; empezó con un solo día. A él se suman un espacio llamado Speakers' Corner y la participación de representantes de las principales asociaciones de centros de España. "Vamos a tener 120 ponencias durante 3 días con más de 200 ponentes", resumió la directora.