La letra pequeña del permiso climático: qué hacer si el colegio de sus hijos cierra

La suspensión de las clases por las fuertes lluvias y el riesgo de inundaciones ha obligado a miles de familias a reorganizar sus planes para este miércoles 11 de noviembre. La decisión de la Junta de Extremadura de cerrar los centros educativos por el temporal ha planteado una pregunta que afecta directamente a muchos trabajadores: ¿puede un padre o una madre faltar al trabajo para quedarse en casa con sus hijos si el colegio cierra? La respuesta no es tan sencilla como podría parecer. La legislación laboral contempla permisos retribuidos por determinadas situaciones de emergencia, pero el cierre de un centro educativo no concede automáticamente un día libre a todos los progenitores.

La clave está en el Estatuto de los Trabajadores, que recoge diferentes supuestos para proteger a los empleados ante circunstancias excepcionales. Entre ellos figura el permiso por fuerza mayor familiar y el denominado permiso climático, incorporado tras la tragedia de la DANA de Valencia para proteger a los trabajadores ante fenómenos meteorológicos adversos.

El permiso retribuido de cuatro días: qué dice la ley

El artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a ausentarse del puesto de trabajo por causa de fuerza mayor cuando existan motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes y se produzca una enfermedad o accidente que haga indispensable la presencia inmediata del trabajador.

Este permiso contempla que las horas de ausencia sean retribuidas hasta alcanzar el equivalente a cuatro días al año, conforme a lo establecido en el convenio colectivo o, en su defecto, en un acuerdo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores. La empresa puede solicitar que se acredite el motivo de la ausencia.

Sin embargo, hay un matiz importante: el artículo 37.9 no reconoce expresamente el cierre del colegio por una alerta meteorológica como causa automática para acogerse a este permiso. Por tanto, no puede darse por hecho que todos los padres tengan derecho a esos cuatro días pagados cuando se suspenden las clases.

El permiso climático: hasta cuatro días retribuidos

Otra posibilidad se encuentra en el artículo 37.3.g del Estatuto de los Trabajadores, incorporado mediante el Real Decreto-ley 8/2024, de 28 de noviembre, tras los efectos devastadores de la DANA.

Esta disposición reconoce hasta cuatro días de permiso retribuido cuando resulte imposible acceder al centro de trabajo o transitar por las vías necesarias para llegar a él como consecuencia de recomendaciones, limitaciones o prohibiciones de desplazamiento establecidas por las autoridades. También contempla situaciones de riesgo grave e inminente, incluidas las derivadas de catástrofes y fenómenos meteorológicos adversos.

Una vez transcurridos esos cuatro días, el permiso puede prolongarse mientras persistan las circunstancias que lo justificaron. No obstante, este derecho está pensado para proteger al trabajador que no puede desplazarse con seguridad a su puesto o se encuentra ante un riesgo grave e inminente. No es un permiso general para quedarse en casa cuando el colegio de los hijos cierra, si el desplazamiento al trabajo sigue siendo posible.

¿Qué alternativas tienen los padres si no pueden dejar solos a sus hijos?

Cuando la suspensión de las clases obliga a los progenitores a quedarse al cuidado de los menores, existen varias posibilidades que conviene estudiar con la empresa.

Una de ellas es solicitar teletrabajo, siempre que las características del puesto permitan desarrollar la actividad a distancia y exista un acuerdo o una decisión empresarial conforme a la normativa aplicable. También se puede negociar un cambio de horario, una adaptación de jornada o recurrir a días de vacaciones y otros permisos previstos en el convenio colectivo.

El artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce, además, el derecho a solicitar adaptaciones de la duración y distribución de la jornada para hacer efectivo el derecho a la conciliación familiar y laboral. Sin embargo, no supone una concesión automática de cualquier modificación solicitada.

Por ello, resulta recomendable comunicar cuanto antes la situación a la empresa y consultar las condiciones específicas del convenio colectivo.