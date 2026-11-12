Alarma por las cuentas 'curi': el nuevo ciberacoso que humilla a alumnos y profesores en redes

El psicólogo Ángel Terrón ha hablado en esRadio sobre las cuentas 'curi', unos perfiles anónimos que publican viñetas sobre la vida de un colegio o instituto. Luis Herrero lo ha presentado como psicólogo, director de Educat, especializado en el abordaje de la problemática infanto-juvenil. Cuando el periodista le pregunta si conocía el fenómeno, Terrón responde que sí y apunta a un vacío en la forma de afrontar el acoso entre menores: "En los últimos años parece que estamos haciendo muchísima incidencia en todo el tema del bullying, pero nos hemos olvidado de un factor fundamental, que es el ciberbullying".

¿Qué son las cuentas 'curi'? Antes de la entrevista, se explica en antena en qué consisten estos perfiles. Según cuenta, también se llaman curimomos o curifeos y son cuentas anónimas que se crean dentro de plataformas como TikTok o Instagram, en las que se publican dibujos, normalmente hechos con inteligencia artificial, que reflejan situaciones cotidianas de un centro escolar. Pero además, cada colegio o cada instituto tiene su propia cuenta curi y los alumnos saben perfectamente dónde encontrar la cuenta de su colegio. Sobre el origen del nombre, se sabe que procede de unas publicaciones en Facebook de hace ya bastantes años, que son como unos dibujos feos.

Del chiste de comedor a la burla

En la mayoría de los casos, según la descripción, el humor es sencillo: un alumno que celebra un cinco como si hubiese marcado un gol o un dibujo de alumnos quejándose por las lentejas del comedor. El problema, explicó, es que algunas cuentas han ido derivando en burlas a compañeros por su aspecto físico, su inteligencia y hasta su orientación sexual. Hay que saber que la Policía ya ha lanzado avisos dirigidos a los adolescentes.

El éxito de estos perfiles puede deberse a que reúnen todo lo que engancha a los adolescentes: humor, códigos compartidos que solo entienden ellos y sentimientos de pertenencia a un determinado grupo. Según la información que se dio en el programa, ha habido intervenciones de la Policía y de la Guardia Civil en Murcia, La Rioja, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y varios profesores lo han puesto en manos de los tribunales. Algunos centros, añadió, han llegado a expulsar del centro a los cabecillas de estas cuentas curi.

Los profesores, también en el punto de mira

Las viñetas no se limitan a los alumnos. Es importante saber que poner motes a los profesores siempre ha existido, pero que esas bromas se quedaban en los pasillos. Ahora, al difundirse en redes, los docentes se sienten humillados, señalados públicamente, dicen que pierden autoridad.

Desde el sindicato ANPE, Teresa Hernández, coordinadora del Defensor del Profesor, corroboró según López que en los últimos meses han aumentado las denuncias. En un corte emitido en el programa, Hernández aseguró: "La reputación de una persona no puede quedar a merced de una publicación anónima, una viñeta o una insinuación viral".

Terrón explicó lo que observa en consulta con adolescentes. Según relató, los chicos tienen asumido que en clase no deben meterse con un compañero que se equivoca ni juzgarle por su aspecto físico o sus dificultades, "pero todavía no están muy concienciados de lo que ellos entienden impunidad a través de las redes sociales".

Herrero planteó que, a diferencia del acoso clásico, el que se produce en redes es público y eso debería facilitar localizar al autor. Terrón le dio la razón, pero señaló dos obstáculos. El primero, que "todavía falta un pelín, yo creo, de legislación a la hora de atajar" estos comportamientos en internet. El segundo, la falta de conciencia de los propios chicos, porque "los adolescentes muchas veces son muy rígidos" y se escudan en que no atacan directamente a nadie ni ponen su nombre. El psicólogo respondió a ese argumento: "Todo el mundo sabe identificar que ese meme que has hecho te refieres a un compañero que a lo mejor tiene una dificultad y que tú de una manera u otra le estás ridiculizando".

Tutoría y casa

A la pregunta de dónde hay que atajarlo, si en casa o en el colegio, Terrón contestó: "Yo creo que en ambas". Aunque precisó que, en este caso, "como tiene muchísimo que ver con la esfera escolar, yo creo que se tiene que atajar desde la esfera escolar".

El psicólogo criticó que los centros sigan centrados en "la impartición de contenidos, pero no así en el trabajo para mí en una asignatura fundamental que es tutoría". Contó que le "horroriza" preguntar a los chavales qué han hecho en esa hora y escuchar: "Pues en tutoría hemos visto una peli." Su propuesta es "hablar de estas cosas en tutoría" con toda la clase, "y por supuesto también en casa, que al final no nos podemos olvidar de que los padres somos los líderes en la dirección educativa de nuestros hijos".

Terrón explicó que la burla en una cuenta pública multiplica el daño respecto a un insulto en el patio. Si un grupo de tres o cuatro compañeros insulta a alguien, eso ya le provoca un daño emocional, según dijo. "Pero si encima te están insultando en una plataforma en la que no es que solamente estén presentes esos tres, cuatro que te han insultado, sino que a lo mejor todo el colegio puede tener acceso a ello, pues desde luego el impacto emocional es muchísimo mayor."