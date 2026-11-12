Una tasadora desmonta el valor de las joyas de Zapatero: "No es oro de 18 quilates"

La tasadora de arte Ana María Trigo explicó en el programa En Casa de Herrero, en esRadio, cuánto oro debe contener una joya para venderse como de 18 quilates y qué información guardan los punzones grabados en el metal. Durante la conversación, la tasadora de arte y escritora de libros como Joyas malditas recordó: "Yo he trabajado muchos años en casas de subastas".

La explicación surgió a raíz de la investigación judicial sobre las joyas del expresidente Zapatero. Según se contó en el mismo programa, la pista está en unos pendientes de amatistas y diamantes que la casa de subastas Noonans puso a la venta en Londres en marzo de 2023, y el juez José Luis Calama ha encargado a la UDEF que identifique al fabricante de esas piezas. El expresidente sostiene que recibió los tres juegos de joyas como regalo del rey de Arabia Saudí en 2007 durante una visita oficial.

Qué significa que una joya sea de 18 quilates

Trigo partió de la cifra que define el oro de 18 quilates. "Para que las joyas sean de 18 quilates tienen que tener 750 milésimas de oro de 1.000", explicó, lo que significa que tres cuartas partes de la pieza deben ser de oro puro y el resto otros metales de aleación.

Esa proporción es la que se resume en las marcas grabadas en la joya. La tasadora y experta en piedras preciosas relacionó directamente el contenido de oro con la inscripción del sello: el "18K" que aparece en el punzón corresponde a esos 18 quilates.

Pero ¿qué es el punzón? El punzón es la marca que se graba en el metal. En el caso que se investiga, se lo describió como un sello rectangular con una T mayúscula en el centro, el número 18 a la izquierda y la letra K a la derecha. Trigo aseguró que había podido comparar las dos marcas, la de las joyas del expresidente y la de los pendientes subastados en Londres, y que "parece ser que sí que es el mismo".

Según la tasadora, que varias piezas compartan punzón tiene una lectura técnica: si todas llevan el mismo, todas salieron del mismo fabricante y tienen el mismo origen. Esto es algo que, a juicio de Trigo, significa que "es muy probable que estemos ante el mismo fabricante y que tirando del hilo podamos dar con el origen de las joyas".

La experta explicó también que no todos los países exigen lo mismo. "En los países como España, en toda la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos, etcétera, las joyas tienen que ir con dos punzones", señaló. Fuera de esas jurisdicciones, añadió, "cada uno hace más o menos lo que quiere". Sobre el sello de este caso, lo calificó de "una cosa realmente casi surrealista", propia de "un país donde no se toma nada en serio la legislación sobre el tema".

Por qué una casa de subastas no da el nombre

Herrero preguntó si bastaría con pedir a la casa de subastas londinense que identificara al fabricante. Trigo explicó que la confidencialidad lo impide: "Tú no puedes dar los datos de tus clientes, ni de tus vendedores ni de tus compradores".

Según la tasadora, el juez tendrá que emitir una orden internacional para que la casa de subastas se vea forzada a dar esa información, y si se niega habría que abrir un procedimiento internacional que podría alargarse incluso años. Y aun así, el dato que se obtendría tampoco sería directamente el del taller. "La casa de subastas sabe quién es el vendedor", aclaró. A ese cliente habría que preguntarle después dónde compró las piezas, "porque no va a ser directamente el taller que las ha hecho".

Trigo afirmó que había tenido acceso a parte del informe pericial elaborado sobre las joyas. Según su relato, en el análisis de la aleación de las muestras enviadas a un laboratorio cordobés, la pieza con más quilataje daba "746 en vez de 750". Ese dato procede de la documentación que ella dice haber consultado y no ha podido ser contrastado por este medio.

Para la tasadora, esas cuatro milésimas bastan para que la pieza no pueda considerarse de 18 quilates. En España y en cualquier país con una legislación seria, explicó, una pieza así "es un no go", porque se trata de oro de segunda ley: "no es oro de 18 quilates". Herrero lo comparó con "echarle agua al vino", y Trigo asintió.

Oro de primera y de segunda ley

La diferencia entre ambas categorías, según la explicación de Trigo, está en ese umbral de 750 milésimas. Por encima, el oro es de primera ley y puede llevar la marca de 18 quilates; por debajo, aunque sea por muy poco, pasa a la segunda. En el caso que se investiga, la experta concluyó que incluso el propio metal sería de "menos valor del que dicen que es".

La tasadora resumió el criterio sin margen para la aproximación: "si no llegas a 750, ya te puedes quedar en 749, que no es oro de 18 quilates, no es oro de primera ley".