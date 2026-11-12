¿Un apagón de 72 horas el 17 de noviembre? Esto es lo que va a ocurrir

No habrá un apagón mundial de 72 horas el próximo 17 de noviembre. El mensaje que circula por las redes sociales parte de una prueba nacional del Sistema de Alerta de Emergencia de Estados Unidos (EAS), un simulacro destinado a comprobar que los avisos llegan correctamente a través de la radio y la televisión, emitiéndose mensajes en inglés y español para comprobar el funcionamiento del sistema de alertas. No está previsto interrumpir el suministro eléctrico.

El aviso oficial deja claro que se trata únicamente de un ensayo y que no se requiere ninguna actuación por parte de la población. Por tanto, no hay relación entre esta prueba y un apagón eléctrico, ni con un corte mundial de 72 horas.

Además, el organismo responsable ha fijado el 3 de diciembre como fecha alternativa por si el ejercicio previsto para noviembre no pudiera llevarse a cabo.

La supuesta predicción de Los Simpson

A la difusión del rumor se ha sumado un fragmento de Los Simpson que algunos usuarios presentan como una predicción del supuesto apagón. El vídeo procede del episodio especial de Acción de Gracias de la temporada 35, titulado It's a Blunderful Life.

Durante una escena en la que la familia está reunida alrededor de la mesa, Lisa menciona un apagón ocurrido un 17 de noviembre que estuvo a punto de destruir la ciudad. La serie no concreta el año de ese acontecimiento ficticio.

Qué debe incluir un kit de emergencia

El rumor también se ha mezclado con las recomendaciones de preparación ante emergencias difundidas por instituciones europeas y distintos Gobiernos. Estas indicaciones plantean que los ciudadanos dispongan de recursos básicos para afrontar las primeras 72 horas de una situación excepcional.

Se trata de medidas preventivas para responder a distintos riesgos, no de un anuncio de que vaya a producirse una catástrofe en una fecha concreta. El objetivo es que cada hogar pueda cubrir sus necesidades esenciales mientras se restablecen los servicios o llegan los equipos de asistencia.

Las recomendaciones contemplan una reserva de agua potable y alimentos que no necesiten refrigeración, además de los medicamentos habituales. También aconsejan disponer de productos de primera necesidad para bebés, personas vulnerables y animales domésticos.

A estos recursos se suman linternas, baterías externas, pilas, billetes de pequeño valor y monedas. El efectivo puede resultar útil si una emergencia impide utilizar tarjetas o realizar pagos electrónicos.

Cómo prepararse ante un posible corte de luz

En caso de una interrupción del suministro eléctrico, la iluminación y las comunicaciones adquieren especial importancia. Por eso, entre los dispositivos recomendados figuran las lámparas LED, las linternas y las baterías externas para cargar teléfonos y otros aparatos.

También se mencionan las estaciones de energía portátiles, las pilas de repuesto y las velas. Otra herramienta útil es una radio FM/AM, que permite recibir información aunque no haya conexión a internet.

El apagón de 2025

En octubre de 2025, Red Eléctrica reconoció que el sistema seguía registrando variaciones bruscas de tensión que podían poner en riesgo la seguridad del suministro, meses después del apagón del 28 de abril. En un documento remitido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el operador advirtió de que estas oscilaciones podían provocar desconexiones de generación y demanda y terminar desestabilizando la red.

Entre las causas señaladas figuraban los cambios bruscos en la producción renovable y la falta de capacidad de respuesta de parte de la generación encargada de controlar la tensión. Red Eléctrica pidió aprobar medidas urgentes y temporales para reforzar el sistema, aunque reconoció que podían reducir la competencia en el mercado eléctrico y encarecer el coste de la energía para los consumidores.