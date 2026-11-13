AP institute celebra el primer debate electoral con jóvenes de PP, PSOE, VOX y Frente Amplio

AP Institute ha celebrado en el Campus Princesa de la Universidad Nebrija la jornada 'Jóvenes ante el 29N', un encuentro que ha reunido a jóvenes de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio junto a representantes de asociaciones juveniles para debatir sobre los principales retos de su generación y su participación en la vida pública.

El debate electoral ha contado con la participación de Ignacio Dancausa, por el PP; Alessandra Del Mónaco, por el PSOE; Javier Pérez Gallardo, por Vox; y Diego Segovia, por Frente Amplio. Educación, acceso a la vivienda y empleo han vertebrado una conversación orientada a conocer y contrastar las propuestas de las cuatro formaciones ante las elecciones del 29 de noviembre. La jornada ha situado también en el centro el papel de las asociaciones juveniles como espacios de participación, movilización e interlocución con las instituciones.

Bajo el título 'Asociacionismo juvenil: la juventud toma la palabra', la primera mesa ha reunido a Sara Villodre, del Consejo de la Juventud de España; Santiago Slullitel, de Equipo Europa; Víctor López, de Dynamis; Elsa Arnaiz, de Talento para el Futuro; y Eduardo Peláez, de Libertad sin Ira. Este espacio ha abordado la capacidad del tejido asociativo para movilizar a los jóvenes e influir en las decisiones públicas.

Las entidades participantes han podido formular sus principales reivindicaciones, que se han trasladado al posterior debate con los representantes políticos, conectando así las demandas de las asociaciones con las propuestas de los partidos. La apertura institucional ha estado a cargo de María Curtichs y Joan Navarro, de AP Institute, con un reconocimiento a la labor del asociacionismo juvenil y estudiantil.

Además de las organizaciones presentes en la primera mesa, la convocatoria ha dado espacio a entidades como Club Debate UCM, Club Debate URJC, INDESEC, Voces Libres, Juris España, Ágora, Eurodefense, Demos, Alianza Valenciana, SPPN, entre otras. Con esta iniciativa, AP Institute refuerza su compromiso con la creación de espacios de encuentro entre instituciones, organizaciones y ciudadanía, y con una formación en asuntos públicos vinculada a los debates políticos y sociales.