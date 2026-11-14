Cómo usar los restos del café para eliminar el mal olor de tu calzado

El mal olor de los zapatos es un problema habitual, especialmente entre quienes pasan muchas horas con el mismo calzado, practican deporte o caminan durante buena parte del día. La acumulación de sudor y humedad favorece la aparición de olores desagradables que pueden permanecer incluso después de quitarse los zapatos. Entre los remedios domésticos para combatirlos hay uno que permite aprovechar un residuo cotidiano: los posos del café.

Los restos de café que quedan después de preparar una taza pueden tener una segunda utilidad antes de acabar en la basura. Este método aprovecha sus propiedades para ayudar a reducir los olores que se concentran en el interior del calzado.

El café contiene distintos compuestos orgánicos y su aroma característico lo ha convertido en un recurso habitual para quienes buscan alternativas a los ambientadores comerciales. Sin embargo, conviene tener presente que los posos no son un desinfectante ni eliminan necesariamente las bacterias relacionadas con el mal olor.

Por tanto, su función es servir como complemento para mejorar el aroma de los zapatos, no solucionar por sí solos los problemas de sudoración o posibles infecciones.

Cómo utilizar los posos de café correctamente

Para poner en práctica este remedio hay un requisito fundamental: los posos deben estar completamente secos. Los restos recién utilizados conservan humedad y pueden favorecer la aparición de moho si se introducen directamente en el calzado.

El procedimiento es sencillo. Primero hay que recoger los posos de la cafetera o del filtro y extenderlos sobre un plato o una bandeja. Después, se dejan secar por completo antes de utilizarlos. Una vez secos, se pueden introducir en pequeñas bolsitas de tela transpirable, filtros de papel de café o saquitos preparados para este uso. Basta con colocar una bolsita dentro de cada zapato cuando no se esté utilizando.

También es importante evitar que los restos entren en contacto directo con el tejido interior o las plantillas, ya que podrían dejar manchas y residuos difíciles de retirar. Los posos deben sustituirse cuando pierdan su aroma, se humedezcan o presenten signos de deterioro.

El sudor y las bacterias, detrás del mal olor

El café no hace milagros. El origen del mal olor de los pies y del calzado suele estar relacionado con la acumulación de sudor y bacterias. El Servicio Nacional de Salud británico (NHS) señala que el mal olor de los pies está relacionado habitualmente con la sudoración y las bacterias que se desarrollan en esas condiciones. Por eso, además de recurrir a remedios caseros, conviene adoptar algunos hábitos para evitar que la humedad se acumule.

Una de las medidas más importantes es dejar que los zapatos se sequen completamente antes de volver a utilizarlos. También resulta recomendable alternar distintos pares de calzado para que cada uno tenga tiempo suficiente para airearse.

La higiene diaria de los pies también desempeña un papel importante. Conviene lavarlos con regularidad, secarlos bien, especialmente entre los dedos, y cambiar los calcetines a diario. Elegir calzado y calcetines de materiales transpirables ayuda a reducir la acumulación de humedad. También es aconsejable evitar permanecer durante muchas horas con zapatos mojados o húmedos.