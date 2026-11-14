El motivo por el que los adolescentes están llegando a "normalizar conductas delictivas"

El profesor de Sociología de la Universidad de Granada, Pablo Galindo Calvo, ha defendido de forma tajante que ningún menor de 16 años debería poder acceder a las redes sociales, una postura manifestada minutos antes de participar en Logroño en unas jornadas dedicadas al impacto de la pornografía y la violencia sexual en grupo.

Durante su intervención, Galindo ha puesto el acento en la responsabilidad formativa de las familias, señalando que la entrega indiscriminada de teléfonos inteligentes a edades tempranas constituye un error que facilita el acceso sin filtros a contenidos para adultos. Para mitigar esta situación, el especialista ha reclamado la implantación de un sistema de verificación fiable que garantice que los niños no puedan entrar en portales diseñados exclusivamente para mayores de edad.

El sociólogo ha alertado de que la asimilación acrítica de estos materiales genera una mirada completamente distorsionada sobre la sexualidad, derivando con frecuencia en agresiones en el ámbito de la pareja o episodios de violencia grupal. Asimismo, ha subrayado el peligro de que los propios jóvenes lleguen a normalizar conductas delictivas, lo que reduce sustancialmente el número de denuncias. Según sus estimaciones, esta exposición reiterada provoca un grave quebranto cognitivo, emocional y lingüístico en las nuevas generaciones.

El contexto educativo

Con todo, Galindo ha puntualizado que el daño no alcanza a todos los adolescentes por igual, destacando el papel protector de aquellos hogares donde existe un contexto de educación afectivo-sexual basado en el respeto, el consentimiento y la dignidad. En este marco, el docente ha presentado el cortometraje de animación Manadas Alfa: de niños a lobos, una obra orientada al ámbito educativo para combatir la cibermisoginia y la banalización de los abusos.

Por su parte, la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, ha remarcado la necesidad de afrontar este desafío sin complejos, advirtiendo del peligro añadido que conllevan los contenidos manipulados mediante inteligencia artificial. Por ello, ha demandado dotar de herramientas formativas a padres y educadores para impedir la cosificación de las mujeres y salvaguardar el desarrollo de los menores frente a las agresiones digitales.