Ni a 40 grados ni solo con detergente: cómo lavar bien los paños de cocina

Cambiar los trapos de cocina cada pocos días es una práctica habitual en muchos hogares, pero no garantiza por sí sola que estén libres de bacterias. Un estudio publicado en la revista BMC Microbiology ha identificado otro factor determinante para su higiene: la temperatura del lavado. Según los investigadores, un programa a 40 grados no consigue eliminar eficazmente bacterias como la salmonela y la listeria, incluso cuando se utiliza detergente.

La investigación, realizada por Nina Čuk, Manca Lunder, Brigita Tomšič y Rok Fink, de la Universidad de Liubliana (Eslovenia), también analiza cómo se comportan otros microorganismos durante el lavado y si pueden pasar de unos tejidos a otros.

A 60 grados, la salmonela y la listeria dejan de detectarse

Para comprobar la eficacia de los distintos métodos, los investigadores compararon lavados a 40 y 60 grados, tanto con detergente como sin él. También estudiaron el efecto de añadir un desinfectante comercial y utilizar tejidos con tratamiento antibacteriano.

Los resultados mostraron que el lavado a 60 grados con detergente redujo la cantidad de bacterias en más de un 99,999% en todos los casos. En esas condiciones, la salmonela y la listeria dejaron de detectarse en los tres tipos de tela analizados. El resultado fue distinto a 40 grados. Incluso con detergente, la reducción de microorganismos no fue suficiente para eliminar eficazmente ninguna de las tres bacterias estudiadas.

El Bacillus cereus resiste incluso los lavados a 60 grados

La tercera bacteria analizada fue el Bacillus cereus, que presentó una mayor resistencia. Este microorganismo puede formar esporas, estructuras que le permiten soportar condiciones adversas, incluido el calor. En los ensayos, el Bacillus cereus permaneció en los tejidos incluso después de lavarlos a 60 grados y también resistió en aquellos que tenían un tratamiento antibacteriano.

La medida que consiguió eliminar las bacterias en todos los tejidos fue añadir un desinfectante al lavado. Por tanto, los investigadores señalan que, cuando se utilizan temperaturas más bajas, el empleo de un producto desinfectante adecuado puede mejorar la eficacia del proceso.

Las bacterias pueden pasar de un trapo a otro

El estudio examinó además si los microorganismos podían transferirse entre distintos tejidos durante el lavado. La respuesta fue afirmativa: más de 10.000 bacterias por muestra pasaron de una tela a otra en condiciones normales, con independencia del tipo de bacteria y del tejido. Tanto el lavado a 60 grados como el uso de tejidos antibacterianos redujeron considerablemente esa transferencia.

El agua utilizada durante el proceso también ofreció diferencias. En los lavados a 40 grados se detectaron bacterias vivas, mientras que al añadir desinfectante su presencia quedó por debajo del límite de detección.

Cómo lavar los trapos de cocina para reducir las bacterias

La Agencia de Normas Alimentarias del Reino Unido (FSA) también ofrece recomendaciones para la higiene de los textiles utilizados en la cocina. En su guía aconseja lavar por separado trapos, paños, delantales y manoplas de horno, utilizando un ciclo de 90 grados. A partir de los resultados del estudio y de las recomendaciones de la agencia británica, conviene tener en cuenta varias medidas:

Lavar a 60 grados con detergente, siempre que la etiqueta del tejido permita esa temperatura. Asimismo, añadir un desinfectante para ropa si se utiliza un programa a 40 grados, siguiendo las indicaciones del fabricante, y separar los trapos del resto de la colada, especialmente de toallas, sábanas y ropa interior.

También lo idóneo es evitar los programas rápidos y optar por ciclos más largos cuando sea posible. Lavarlos entre tareas, sin esperar a que tengan manchas u olores visibles y secarlos completamente después del lavado para evitar que permanezcan húmedos. Por último, utilizar paños desechables en tareas delicadas cuando sea posible.

El estudio de la Universidad de Liubliana se realizó en condiciones de laboratorio, mientras que el funcionamiento de una lavadora doméstica depende del modelo y del programa seleccionado.