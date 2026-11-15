La mezcla que puedes hervir para conseguir un aroma agradable en casa

Mantener un olor agradable en casa no siempre es sencillo. Los restos de comida después de cocinar, la falta de ventilación o las habitaciones que permanecen cerradas durante horas pueden hacer que el ambiente se cargue de olores. Frente a los ambientadores comerciales, existe un remedio doméstico que aprovecha tres ingredientes habituales de la cocina: laurel, canela y clavo de olor.

El procedimiento consiste en hervir estas especias en una olla con agua para que sus aromas se liberen con el vapor. Es una técnica sencilla que permite perfumar distintas estancias sin necesidad de comprar productos específicos.

La combinación para perfumar el hogar

La finalidad de esta mezcla es proporcionar un aroma agradable a la vivienda. Al calentar los ingredientes en agua, parte de sus componentes aromáticos pasan al vapor y se dispersan por el ambiente.

Cada especia aporta un matiz diferente. El laurel tiene un aroma herbal y ligeramente balsámico, la canela ofrece una fragancia dulce y cálida, mientras que el clavo de olor destaca por su olor intenso y característico. La combinación de los tres consigue un perfume especiado que puede resultar especialmente agradable en la cocina y en las habitaciones próximas.

Esta técnica se conoce como simmer pot y consiste en calentar agua con ingredientes aromáticos para perfumar los espacios interiores. Es una alternativa a los ambientadores tradicionales para quienes prefieren aprovechar productos que ya tienen en casa.

Cómo preparar el ambientador casero

La preparación no requiere utensilios especiales. Basta con una olla pequeña, agua y las tres especias. Para conseguir una mezcla equilibrada se pueden utilizar las siguientes cantidades: un litro de agua, tres o cuatro hojas de laurel, una rama de canela y entre cinco y ocho clavos de olor.

El procedimiento es muy sencillo. Primero hay que introducir el agua en la olla y añadir las hojas de laurel, la rama de canela y los clavos. Después se lleva la mezcla a ebullición y, cuando comienza a hervir, se reduce la temperatura para mantenerla a fuego lento.

A partir de ese momento, el calor irá liberando los aromas de los ingredientes y el vapor contribuirá a perfumar el espacio. No es necesario mantener una ebullición intensa: basta con que el agua permanezca caliente y desprenda vapor.

Hay que vigilar el recipiente durante todo el proceso y añadir más agua cuando el nivel descienda. Nunca debe permitirse que la olla se quede completamente seca y tampoco conviene dejarla al fuego sin supervisión.