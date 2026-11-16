Estos son números más buscados para la Lotería de Navidad 2026 (y el tuyo podría estar aquí)

Faltan algo más de cinco semanas para que el bombo de la Lotería de Navidad comience a girar, pero las colas en las administraciones ya huelen a ilusión, mezcla de superstición y, sobre todo, a memoria reciente. Como cada año, los españoles no solo buscan el azar puro y duro, sino que buscan que los grandes hitos, tanto los eufóricos como los dolorosos, que han sacudido el país queden inmortalizados en un décimo de papel.

Según ha dado a conocer la Asociación Española de Administraciones de Lotería (Anapal), la carrera por conseguir combinaciones concretas ya está en marcha. Si bien los cumpleaños, los aniversarios y las clásicas tradiciones familiares siguen mandando en los mostradores, la actualidad informativa se ha convertido en la brújula improvisada de muchos compradores.

De la euforia mundialista a las cicatrices en las vías

Entre los números más solicitados de esta edición destaca el 19.726, una cifra que lleva impresos la gloria y el entusiasmo, pues conmemora el 19 de julio de 2026, el día en que la selección española de fútbol alzó su segundo Mundial. Del mismo modo, el 18.826 se ha convertido en objeto de deseo por evocar el eclipse solar que oscureció los cielos peninsulares el pasado 18 de agosto.

Pero el bombo de Navidad también refleja los momentos más grises del año. Las administraciones notan una alta demanda de décimos vinculados a las tragedias ferroviarias que conmocionaron a la sociedad, como las fechas de los accidentes de Adamuz —el 18.126— y Urda —el 28.106—.

A esto se suma el fenómeno geográfico de Ceuta, donde las ventas se han disparado tras la crisis vivida a finales de julio, convirtiendo los días 30.726 y 31.726 en algunos de los más buscados de la temporada.