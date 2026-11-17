La presencia de gatos comunitarios en jardines, patios interiores, garajes y zonas verdes de urbanizaciones se ha convertido en uno de los motivos de conflicto más habituales en algunas comunidades de propietarios. La instalación de casetas, comederos y bebederos para atender a estos animales genera discrepancias entre residentes, especialmente cuando consideran que estos elementos afectan a la limpieza, la estética o la convivencia. Sin embargo, la Ley 7/2023 de Bienestar Animal establece obligaciones de respeto hacia las colonias felinas y sus instalaciones, por lo que los vecinos no pueden decidir unilateralmente su retirada cuando forman parte de un programa municipal de gestión.

La protección está recogida expresamente en el artículo 41, que obliga a respetar la integridad, la seguridad y la calidad de vida de los gatos comunitarios, así como las instalaciones de comida y refugio propias de los programas de gestión. Además, el artículo 39 atribuye a las entidades locales la responsabilidad de gestionar estas poblaciones y establece que deben existir protocolos específicos para las colonias situadas en ubicaciones privadas. La norma también contempla sanciones por determinadas actuaciones que vulneren sus disposiciones.

Qué ocurre en las comunidades de propietarios

Uno de los principales focos de discusión aparece cuando algunos residentes deciden retirar recipientes de comida, desplazar casetas o eliminar puntos de agua instalados para atender a los felinos. En ocasiones, estas actuaciones se justifican por motivos de higiene, molestias o por considerar que el terreno pertenece a la comunidad.

Sin embargo, la titularidad privada del espacio no elimina las obligaciones de protección establecidas en la legislación. El artículo 39.1.d de la Ley 7/2023 contempla expresamente las colonias felinas ubicadas en propiedades privadas y obliga a los ayuntamientos a establecer protocolos para gestionar estos casos, aplicando las mismas especificaciones que en los espacios públicos.

Esto significa que los conflictos relacionados con la ubicación de los refugios o los puntos de alimentación deben abordarse mediante los procedimientos municipales correspondientes, en lugar de recurrir a la retirada unilateral de las instalaciones o a actuaciones que puedan perjudicar a los animales.

Los ayuntamientos tienen la competencia de gestión

La normativa establece que corresponde a las entidades locales desarrollar programas de gestión de colonias felinas. Entre sus responsabilidades figuran el censo y mapeo de los animales, los programas de esterilización, la atención sanitaria y la regulación de los derechos y obligaciones de las personas cuidadoras.

También deben establecer protocolos para resolver los conflictos vecinales, una cuestión especialmente importante cuando las colonias se encuentran en urbanizaciones, patios o jardines privados.

La ley contempla, además, la colaboración con entidades de protección animal debidamente inscritas y la formación y acreditación de las personas encargadas del cuidado de los gatos. Por tanto, la gestión no consiste simplemente en dejar comida en cualquier espacio, sino en desarrollar un programa organizado y supervisado.

Multas de hasta 50.000 euros en los casos graves

La Ley de Bienestar Animal también establece un régimen sancionador para las conductas que vulneren sus disposiciones. Uno de los aspectos más relevantes es el artículo 74, que considera infracción grave la retirada, reubicación o desplazamiento de gatos comunitarios en situaciones distintas de las permitidas legalmente.

El artículo 76 fija para las infracciones graves multas de entre 10.001 y 50.000 euros. Si se produce la muerte de un animal como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones legales, la conducta puede llegar a calificarse como muy grave, con sanciones de entre 50.001 y 200.000 euros, siempre que no constituya delito.

En el caso de los comederos y refugios, el artículo 41 establece expresamente la obligación de respetar estas instalaciones. Su destrucción o retirada puede dar lugar a responsabilidades administrativas si supone un incumplimiento de la ley y, especialmente, si provoca daños o sufrimiento a los animales. No obstante, la sanción no es automática ni cualquier retirada implica necesariamente una multa de 50.000 euros: depende de los hechos y de su calificación jurídica.

Higiene y convivencia: también existen obligaciones

La protección de las colonias felinas no significa que cualquier persona pueda instalar comederos o refugios sin respetar las normas municipales. La propia legislación contempla criterios de alimentación, limpieza, atención sanitaria y ubicación de las instalaciones.

La Dirección General de Derechos de los Animales publicó en 2024 una directriz técnica para orientar a los ayuntamientos en la gestión de estas poblaciones. El documento aborda la formación de las personas cuidadoras, los protocolos de actuación en ubicaciones privadas y las condiciones necesarias para garantizar el bienestar de los animales.

Además, las recomendaciones municipales, como las del Ayuntamiento de Madrid, establecen pautas para evitar problemas de salubridad: utilizar pienso seco, retirar los restos de comida, mantener limpios los recipientes y colocar los puntos de alimentación en lugares adecuados.

De esta manera, la legislación busca compatibilizar el bienestar de los gatos comunitarios con el derecho de los vecinos a disfrutar de unas instalaciones residenciales limpias y en buenas condiciones.

La conclusión es que las comunidades de propietarios no pueden utilizar la titularidad privada de sus espacios como justificación para ignorar la protección legal de una colonia felina integrada en un programa municipal. Si existen molestias o discrepancias, deben comunicarlas al ayuntamiento para que se estudie la situación y se adopten las medidas correspondientes.