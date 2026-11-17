El Tribunal Supremo tendrá que volver a pronunciarse sobre el voto de los hijos de los nacionalizados por la Ley de Nietos cuando se cierre el plazo que ha abierto a las partes. Como informó Libertad Digital el 11 de noviembre, el Tribunal Supremo ha dado un plazo de 5 días a las partes involucradas en la causa judicial de la Ley de Nietos para que presenten sus alegaciones sobre el recurso presentado por Iustitia Europa. La providencia abre ese trámite "por las razones excepcionales que concurren en el presente caso debido a la convocatoria del proceso electoral en curso", con un plazo "que finaliza improrrogablemente el próximo domingo día 15 de noviembre de 2026 a las 15 horas". Aún no se ha confirmado el plazo del que dispone la Sala para resolver el recurso tras las alegaciones.

Qué se recurre

El 9 de noviembre, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo denegó las medidas cautelares sobre el voto de estos descendientes. Rechazó así la petición de los partidos Iustitia Europa y Vox de ampliar la suspensión cautelar del derecho al voto a los 189.678 nuevos nacionalizados españoles que son precisamente los hijos mayores de edad de los nacionalizados con la Ley de Nietos.

Según el escrito de Iustitia Europa, la decisión es "contradictoria" porque suspende el derecho a voto de los nacionalizados por la disposición de la Ley de Memoria Democrática pero no de sus descendientes, que habrían recibido este derecho de la mano de sus padres. El partido sostiene que el auto "no concreta una perturbación grave que justifique sacrificar la tutela solicitada" y que se limita a enumerar "dificultades de ejecución y expresa dudas sobre la posibilidad de superarlas dentro del tiempo disponible".

Lo que pide Iustitia Europa

La formación advierte de que "permitir que los sufragios se incorporen al resultado antes de esclarecer el vínculo con los progenitores afectados puede consumar precisamente el perjuicio que este procedimiento pretende evitar". Por ello, pide suspender su derecho a voto pudiéndose realizar las comprobaciones individuales necesarias y permitiendo votar a todos aquellos que puedan probar que cumplían los requisitos que votó el Congreso.

Para defender que la medida es viable a estas alturas del calendario electoral, el escrito se apoya en el voto particular del magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo: "El magistrado discrepante considera que la ampliación podía llevarse a efecto mediante requerimientos inmediatos y comprobaciones apoyadas en la documentación disponible sobre los progenitores".

Cómo está dividida la Sala

La decisión contaba con el voto particular discrepante de uno de los seis magistrados, Antonio Fonseca-Herrero, que consideraba que el voto de los hijos también debía ser suspendido. En sentido contrario, la magistrada Alicia Millán sostenía en otro voto particular concurrente que los hijos de los nacionalizados obtuvieron la nacionalidad por una disposición que no está en duda en el proceso. La resolución fue redactada por el magistrado de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo Manuel Delgado-Iribarren, y su ponencia recibió el apoyo de 4 de los 6 magistrados de la Sección.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital explicaron que la decisión se tomó porque los magistrados consideraban que era imposible la ejecución de la suspensión y no daba tiempo a identificar a los 189.678 hijos de nacionalizados. Según esas fuentes, "Si se acordaba suspender el voto de los hijos, pero no se conseguía prohibir finalmente, se abría la puerta a una grave inseguridad jurídica para las elecciones generales del 29 de noviembre […]". Añadieron que "algunos magistrados se han quedado con la sensación de que se podría haber dado otro ultimátum al Gobierno socialista para que las oficinas consulares trasladasen al Supremo la información necesaria para hacer efectiva la suspensión del voto de los hijos de los nacionalizados con la Ley de Nietos".

Las mismas fuentes estiman que de los 189.678 hijos de nacionalizados que podrán votar el 29-N, lo hagan finalmente alrededor del 20%, es decir, unas 38.000 personas.

El precedente de los padres

La suspensión que sí está en vigor afecta a los padres. En el auto en el que rechazó las alegaciones contra esa medida, la Sala se refirió a las 162.454 personas (deducidos los 901 que obtuvieron la nacionalidad española por aplicación directa de la disposición adicional de referencia de la LMD) sobre cuya inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) pesan indicios fundados de haber accedido al mismo de modo que no es supuestamente conforme a la normativa correspondiente. Sobre ellas concluyó que "no hay alternativa posible a la suspensión cautelar del ejercicio del derecho al voto".

Otros plazos abiertos

El recurso sobre los hijos se suma a otros frentes de Iustitia Europa. El Supremo había declinado pronunciarse sobre los afectados que pasaron del CERA al Censo Electoral de Residentes en España (CER), al ser un asunto que consideraban fuera del recurso. El partido acudió entonces a la Junta Electoral Central (JEC), que el 5 de noviembre respondió en un escrito que "debe estar a lo que se decida en el correspondiente pronunciamiento de órgano judicial", y volvió a pedir cautelares al Supremo.

El Supremo ha dado a la JEC un plazo que finaliza el próximo viernes día 13 de noviembre de 2026 a las quince horas para personarse y alegar sobre esa petición. Hasta esa misma hora tiene para pronunciarse sobre el escrito que presentó Iustitia Europa contra el acuerdo que levantaba "la suspensión del portal MiDNI […]". En ambas providencias, el tribunal rechaza de entrada las medidas cautelares solicitadas por la formación.

Las elecciones generales están convocadas para el 29 de noviembre.