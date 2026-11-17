Hay nombres que durante décadas fueron habituales en España y que hoy apenas se escuchan en los parques, las escuelas o los registros de recién nacidos. Algunos sobreviven entre las generaciones de mayor edad, mientras que otros han quedado prácticamente relegados al recuerdo familiar. Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) permiten identificar algunos de estos nombres masculinos que han perdido popularidad y que podrían terminar cayendo en el olvido.

Entre ellos destacan Eutiquio, Abundio, Eustasio y Eutimio. Los cuatro presentan una edad media superior a los 73 años, un indicador que refleja que quienes los llevan pertenecen, mayoritariamente, a generaciones nacidas hace varias décadas.

La estadística del INE, con datos referidos al 1 de enero de 2025 y publicada en abril de 2026, permite conocer tanto la frecuencia de cada nombre como la edad media de sus portadores. No obstante, conviene precisar que una edad media elevada no significa que un nombre vaya a desaparecer necesariamente, sino que su uso actual es reducido.

Eutiquio, el nombre con mayor edad media

El primer puesto de esta selección corresponde a Eutiquio, cuya edad media alcanza los 76,1 años. Según las cifras facilitadas por la estadística, 422 personas llevan actualmente este nombre en España.

Se trata de una denominación tradicional que ha perdido presencia con el paso de las generaciones. Su elevada edad media evidencia que no ha conseguido mantener el atractivo que tuvo en otras épocas y que su transmisión a los recién nacidos es poco habitual.

Muy cerca aparece Abundio, con una edad media de 75,9 años y una frecuencia de 312 personas. Es otro de los nombres que hoy resultan poco habituales, pese a formar parte del patrimonio tradicional de nombres masculinos españoles.

Eustasio y Eutimio completan la lista

Los otros dos nombres de esta selección también presentan edades medias considerablemente elevadas.

Eustasio registra una edad media de 73,4 años y una frecuencia de 426 personas. Por su parte, Eutimio alcanza los 73 años de media y cuenta con 591 personas que lo llevan.

Aunque sus cifras son algo más bajas que las de Eutiquio y Abundio, ambos reflejan una tendencia similar: son nombres que se concentran principalmente en generaciones de mayor edad y que han perdido protagonismo en las preferencias de los padres. Así queda la clasificación con los datos facilitados:

Eutiquio: 422 personas y 76,1 años de edad media.

422 personas y 76,1 años de edad media. Abundio: 312 personas y 75,9 años de edad media.

312 personas y 75,9 años de edad media. Eustasio: 426 personas y 73,4 años de edad media.

426 personas y 73,4 años de edad media. Eutimio: 591 personas y 73 años de edad media.

Qué significan realmente los datos del INE

Para interpretar correctamente estas cifras hay que distinguir entre dos conceptos que aparecen en las estadísticas del organismo público.

El primero es la frecuencia, que indica cuántas personas residentes en España llevan exactamente ese nombre. El segundo es la edad media, que refleja el promedio de edad de todas ellas.

Por tanto, no debe confundirse una edad media elevada con una desaparición inminente. El dato permite observar que un nombre está asociado principalmente a generaciones mayores, pero no demuestra que haya dejado de utilizarse ni que nadie vuelva a elegirlo para sus hijos.

Además, el INE elabora estas estadísticas a partir del censo anual de población. No se trata de un recuento exclusivo de los niños nacidos durante 2025, sino de las personas que residían en España en la fecha de referencia.

Los nombres tradicionales pierden terreno

La evolución de los nombres propios refleja también los cambios culturales y sociales de cada época. Las preferencias de las familias se transforman y denominaciones que fueron habituales durante buena parte del siglo XX pueden quedar desplazadas por otras más modernas o internacionales.

En cualquier caso, Eutiquio, Abundio, Eustasio y Eutimio siguen formando parte de los nombres registrados en España. Sus edades medias muestran que son poco frecuentes entre las generaciones jóvenes, pero no permiten certificar su desaparición.

La conclusión es más prudente que la que sugiere hablar de nombres a punto de extinguirse: son cuatro denominaciones tradicionales que han perdido popularidad y cuya continuidad dependerá de que las nuevas generaciones decidan recuperarlas.