El Instituto Complutense de Ciencia de la Administración (ICCA) celebrará el próximo 26 de noviembre la entrega de los II Reconocimientos ICCA GRATITUD 2026, una iniciativa destinada a expresar reconocimiento y agradecimiento a entidades y profesionales cuya labor contribuye diariamente a mejorar la salud mental, promover el empleo, favorecer la inclusión y fortalecer el bienestar de las personas.

En esta segunda edición, los Reconocimientos ICCA GRATITUD distinguen a cuatro entidades y dos profesionales por su compromiso y trayectoria. En la categoría de entidades, los reconocimientos recaen en La Fageda, por su destacado proyecto social y su compromiso con la inclusión sociolaboral; UNEI, como empresa social pública comprometida con el desarrollo de iniciativas de carácter social; Fundación Quiero Trabajo, por su labor de acompañamiento y apoyo a las mujeres en la mejora de sus oportunidades de acceso al empleo; y Cooperativa Nou Verd SCCL, por su contribución a la inclusión social y laboral a través de la economía social impulsada por personas del colectivo.

Asimismo, en la categoría de profesionales, se reconoce la trayectoria y el compromiso de Virginia Galilea García, impulsora del primer Centro de Rehabilitación Laboral de la Comunidad de Madrid (gestionado por la entidad Nueva Vida), y Leandro Tacons García, coordinador de la Federación de Entidades Ammfeina de Cataluña.

Los Reconocimientos ICCA-GRATITUD nacen con la voluntad de visibilizar el trabajo, muchas veces silencioso, de quienes contribuyen a construir oportunidades, acompañar a las personas y generar entornos más inclusivos respecto de la salud mental y el empleo. El ICCA quiere destacar, especialmente, el valor de la dedicación profesional, la vocación de servicio y el compromiso colectivo como elementos esenciales para afrontar los desafíos sociales actuales. Estos reconocimientos ponen de manifiesto la importancia de la colaboración entre entidades sociales, profesionales, instituciones académicas y organizaciones comprometidas con la transformación social.

La entrega de los II Reconocimientos ICCA-GRATITUD 2026 se enmarca en el VI Congreso Internacional del ICCA, titulado Estado y Administración Pública en un mundo en transformación, que tendrá lugar los días 25, 26 y 27 de noviembre de 2026 en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.