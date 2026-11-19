Un espectáculo natural de proporciones extraordinarias ha comenzado a teñir de bermellón los paisajes de la remota Isla de Navidad. Más de 100 millones de ejemplares de cangrejo rojo han iniciado su tradicional marcha anual desde la espesura de los bosques tropicales hacia el litoral oceánico, en un desplazamiento masivo impulsado por la llegada de las primeras precipitaciones de la estación húmeda.

Este enclave insular, situado a unos 350 kilómetros al sur de Indonesia y a 1.500 kilómetros del continente australiano, alberga un ecosistema único en el que más del 60 % de su territorio está catalogado como parque nacional. La especie, endémica de la zona junto con un reducido núcleo en las islas Cocos, resulta determinante para la preservación de la flora autóctona gracias a su continua labor de renovación del suelo forestal y descomposición de restos vegetales.

#Internacional 🦀 ¡Un río rojo invade las carreteras de Australia! Millones de cangrejos protagonizan su migración anual en la Isla de Navidad para llegar al océano y reproducirse. #Australia #Naturaleza #MBNoticias pic.twitter.com/6Pm60NoHk2 — MB NOTICIAS (@MBNOTICIAS0) November 19, 2026

El fenómeno migratorio responde a una sincronización biológica milimétrica vinculada a las fases lunares y las mareas. Las hembras de esta especie esperan al último cuarto lunar para arrojar sus huevos al mar justo antes del alba, momento en el que el reflujo del agua facilita que las larvas alcancen mar abierto sin encallar en la costa.

La magnitud del éxodo animal transforma por completo la rutina de los cerca de 1.900 habitantes de la isla. Con el fin de salvaguardar a los animales y evitar atropellos masivos, las autoridades del parque y la propia población civil colaboran en la colocación de barreras provisionales y pasos elevados, además de proceder al corte estratégico de varias carreteras durante las semanas de mayor tránsito.

El censo actual representa un éxito notable de conservación ambiental. A principios del siglo XXI, la proliferación descontrolada de la hormiga loca amarilla -una peligrosa especie invasora- provocó una severa mortandad que redujo la cabaña a unos 50 millones de especímenes. La erradicación sistemática de esta plaga ha posibilitado que la población de crustáceos se haya duplicado en dos décadas, permitiendo además este año el seguimiento mundial del suceso a través de emisiones telemáticas en directo.