Un trabajador del sector de las máquinas tragaperras de Vigo ha llevado a su empresa ante los tribunales al considerar que las funciones que desempeñaba le provocaron una adicción al juego. Sin embargo, la Justicia gallega ha rechazado que su ludopatía pueda ser reconocida como un accidente laboral, al no considerar acreditada una relación directa entre la actividad profesional y el trastorno que padece.

El hombre, de 48 años, sostiene que su trabajo consistía, entre otras tareas, en comprobar el funcionamiento de las máquinas recreativas mediante partidas de juego. Según su versión, esta actividad, que formaba parte de sus obligaciones laborales, terminó convirtiéndose en una adicción que posteriormente derivó en problemas de ansiedad y depresión.

El trabajador considera que la exposición continuada al juego durante su jornada laboral fue el origen de su ludopatía. No obstante, su situación médica ya había sido reconocida anteriormente por la Seguridad Social. En 2022 obtuvo una incapacidad permanente total por enfermedad común, una prestación que reconoce sus dificultades para continuar desempeñando su profesión habitual.

La Justicia descarta que la ludopatía sea un accidente laboral

La reclamación que ha llegado a los tribunales gallegos tenía como objetivo modificar el reconocimiento del origen de la enfermedad. El trabajador pretendía que su adicción al juego fuese considerada una consecuencia de su actividad profesional y, por tanto, recibiese la calificación de contingencia laboral.

Sin embargo, el Alto Tribunal gallego ha rechazado esta pretensión. La resolución no acepta que la ludopatía del empleado pueda atribuirse directamente a las funciones que realizaba en la empresa, por lo que descarta reconocerla como accidente de trabajo.

La diferencia es relevante, ya que el reconocimiento de una enfermedad como contingencia profesional exige acreditar que existe una relación entre el trabajo desempeñado y el problema de salud. En este caso, la Justicia considera que no se han aportado elementos suficientes para establecer ese vínculo.

La falta de pruebas, clave en la resolución

El principal argumento de la decisión judicial es la ausencia de pruebas que permitan demostrar que la actividad laboral fue la causa directa de la adicción. Aunque el empleado sostiene que jugar a las máquinas para comprobar su funcionamiento terminó desencadenando su ludopatía, los tribunales no consideran acreditada esa conexión.

Por tanto, el hecho de que el trabajador tuviese que utilizar las máquinas recreativas como parte de sus obligaciones profesionales no ha sido suficiente para que su enfermedad reciba la consideración de accidente laboral.

La resolución mantiene así la distinción entre el reconocimiento de una incapacidad por motivos de salud y la determinación del origen profesional de una enfermedad. El empleado ya tenía concedida una incapacidad permanente total desde 2022, pero eso no implica que la patología que padece tenga que considerarse derivada de su trabajo.

Qué establece la Ley General de la Seguridad Social

El marco legal para determinar qué situaciones pueden recibir la consideración de accidente laboral se encuentra en el artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social.

Este precepto regula los supuestos que pueden calificarse como accidentes de trabajo y contempla determinadas circunstancias que quedan excluidas de esta consideración. Entre ellas figuran los accidentes debidos a fuerza mayor extraña al trabajo o a dolo o imprudencia temeraria del trabajador.

La normativa también establece que la imprudencia profesional habitual y la culpa de terceros no invalidan necesariamente la calificación de accidente laboral.

En el caso del trabajador de Vigo, la cuestión central no ha sido únicamente que desempeñase tareas relacionadas con las máquinas tragaperras, sino que pudiera demostrarse que esas funciones fueron las responsables de desarrollar su adicción al juego. Al no encontrar pruebas suficientes de esa relación, la Justicia gallega ha rechazado su reclamación y no ha reconocido la ludopatía como una enfermedad derivada de un accidente laboral.