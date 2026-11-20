Muere un padre, una tía o un abuelo y los herederos dejan pasar meses sin firmar nada, a veces por desacuerdos y a veces porque nadie sabe si los bienes compensan las deudas. Por este motivo, los artículos del Código Civil (CC) que regulan la aceptación no marcan una fecha cerrada para el heredero sin prisa. Lo que sí hacen es dar a terceros una vía para obligarle a decidir: si no contesta en treinta días, la ley le tiene por heredero.

¿Hay una fecha límite para aceptar? Lo primero que hay que tener en cuenta es lo que señala el artículo 988 del CC: "La aceptación y repudiación de la herencia son actos enteramente voluntarios y libres". Esa libertad tiene límites que se verán más abajo: si un interesado acude al notario y el heredero no responde en plazo, la herencia se entiende aceptada pura y simplemente, y si renuncia en perjuicio de sus propios acreedores, estos pueden pedir al juez que les autorice a aceptarla en su nombre.

Para aceptar a beneficio de inventario o con el derecho de deliberar, el artículo 1016 del CC da un margen amplio, pero con condiciones. Se aplica "fuera de los casos a que se refieren los dos anteriores artículos" y solo si no se ha presentado ninguna demanda contra el heredero; en ese supuesto, puede hacerlo "mientras no prescriba la acción para reclamar la herencia". Entre los casos que quedan fuera está el del heredero que ya tiene la herencia en su poder, con un plazo propio que se explica más adelante. El artículo no dice cuánto dura la prescripción.

Lo cierto es que los primeros días tras el fallecimiento están protegidos. El artículo 1004 del CC establece que "hasta pasados nueve días después de la muerte de aquel de cuya herencia se trate, no podrá intentarse acción contra el heredero para que acepte o repudie".

El derecho tampoco se pierde si el heredero muere antes de decidir: según el artículo 1006, en ese caso "pasará a los suyos el mismo derecho que él tenía". Sus propios herederos podrán aceptar o renunciar en su lugar.

Qué pasa si un interesado acude al notario

La espera tiene un límite cuando alguien necesita que la herencia se resuelva: un coheredero que quiere vender la casa, un acreedor o un legatario. El artículo 1005 del CC, en su redacción vigente desde el 23 de julio de 2015, permite que "Cualquier interesado que acredite su interés" acuda al notario para que comunique al heredero que "tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia".

El notario le advertirá de lo que ocurre si no contesta: "si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente". Quien ignora el requerimiento queda como heredero sin haber firmado nada.

Cómo se acepta y qué cuenta como aceptar

Según el artículo 999 del CC, la aceptación pura y simple "puede ser expresa o tácita". La expresa "es la que se hace en documento público o privado". La tácita llega con "actos que suponen necesariamente la voluntad de aceptar, o que no habría derecho a ejecutar sino con la cualidad de heredero".

Quien se ocupa de lo urgente puede estar tranquilo: los actos de mera conservación o administración provisional no implican aceptar la herencia, "si con ellos no se ha tomado el título o la cualidad de heredero".

El artículo 1000 da la herencia por aceptada cuando el heredero vende, dona o cede su derecho a un extraño o a sus coherederos, y cuando la renuncia, aunque sea gratis, a beneficio de uno o más coherederos. También cuando renuncia por precio a favor de todos los coherederos; la renuncia gratuita a favor de aquellos a quienes debe acrecer esa parte no cuenta como aceptación. La decisión, además, mira hacia atrás: sus efectos "se retrotraen siempre al momento de la muerte de la persona a quien se hereda", según el artículo 989.

Renunciar: ante notario y con matices

Una carta o un mensaje a los hermanos no basta. El artículo 1008 del CC exige que la repudiación "deberá hacerse ante Notario en instrumento público". Y, por lo visto en el artículo 1000, renunciar a favor de un hermano concreto equivale para la ley a aceptar y ceder después la parte.

La renuncia tampoco sirve para esquivar a los acreedores propios. Según el artículo 1001, si el heredero repudia en perjuicio de sus acreedores, estos pueden pedir al juez que les autorice a aceptarla en su nombre. Solo cobran lo necesario para cubrir sus créditos, y el sobrante "no pertenecerá en ningún caso al renunciante".

Si el heredero necesita tiempo para decidir

Quien teme que las deudas superen a los bienes puede pedir un inventario antes de decidir. Si ya tiene la herencia o parte de ella y quiere acogerse al beneficio de inventario o al derecho de deliberar, el artículo 1014 del CC le obliga a comunicarlo ante notario y pedir la formación de inventario notarial, con citación a acreedores y legatarios, "en el plazo de treinta días a contar desde aquél en que supiere ser tal heredero".

Quien se reserva el derecho de deliberar tiene, según el artículo 1019, treinta días desde el siguiente al cierre del inventario para comunicar al notario si acepta o repudia y si usa o no el beneficio de inventario. Si los deja pasar, "se entenderá que la acepta pura y simplemente".

Qué hacer y en qué plazo

Aceptar es un trámite civil; el impuesto de Sucesiones tiene sus propias reglas y plazos. El impuesto lo regula cada comunidad autónoma, con reducciones y bonificaciones distintas. Para el caso concreto, se puede acudir a un notario o a un abogado.

Si llega un requerimiento notarial, el heredero dispone de treinta días naturales para responder ante el notario. Si tiene la herencia en su poder y quiere el beneficio de inventario o deliberar, el plazo es también de treinta días, contados desde que supo que era heredero.