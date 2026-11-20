Laura Cuesta, docente en la Universidad Camilo José Cela y divulgadora sobre bienestar digital, defendió en esRadio un sistema de verificación de edad "real y efectivo" para el acceso de los menores a las redes sociales. Habló en el programa En Casa de Herrero a propósito de la investigación de Maldita.es sobre material de abuso sexual infantil en TikTok. Según explicó, el control actual es tan laxo que "la mayoría de las plataformas con poner 'soy mayor de 18' ya con eso acceden o 'soy mayor de 16'".

La entrevista se produjo después de que se conociera el trabajo de dicho programa en el que se realiza una investigación de 35 días en la que se localizaron más de 1.000 vídeos de abuso sexual infantil explícito con más de 48 millones de visualizaciones y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos que intercambian o comercializan este material, más de 7.000 de ellos en español. De hecho, el Ministerio de Juventud e Infancia, dirigido por Sira Rego, trasladó esa investigación a la Fiscalía General del Estado, y tras reunirse con los responsables de TikTok, la ministra solicitó a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) la suspensión cautelar de sus operaciones en España.

Laura Cuesta matizó que el problema se conocía y recordó que entidades y profesionales llevan más de diez años informando y alertando de que estos delincuentes tienen total impunidad en muchísimas plataformas, y no solo en TikTok: "Hablo de Roblox, hablo de Snapchat, hablo del FIFA". "Ahí donde haya menores, ahí hay pederastas y pedófilos intentando acceder a ellos", señaló. "Lo sabemos hace muchos años y llevamos muchos años intentando alertar", añadió.

La divulgadora comparó TikTok con otras redes. En Instagram, explicó, si se introduce un término sospechoso, el algoritmo lo detecta enseguida y avisa de que no se puede seguir con esa búsqueda, mientras que en TikTok "es mucho más fácil encontrar estos contenidos". Aun así, advirtió de que quienes quieren saltarse las restricciones saben camuflar los contenidos, incluso con emoticonos, y lo describió como una carrera del gato y el ratón en la que se bloquea una cuenta y vuelve a salir otra.

Por qué no se puede cerrar TikTok

La AEPD descartó el bloqueo: TikTok tiene su principal establecimiento europeo en Irlanda, y la supervisión principal corresponde a la Comisión de Protección de Datos irlandesa. Preguntada por Herrero si habría sido partidaria del cierre, Cuesta respondió que "legalmente no creo que se pudiera llegar a hacer", por el principio de proporcionalidad. "Se pueden bloquear y eliminar accesos, contenidos, perfiles, pero no se puede cancelar un servicio como tal", explicó.

La herramienta, según la experta, está en Bruselas. La Ley de Servicios Digitales de la Comisión Europea establece que "se debe limitar cualquier contenido tanto ilegal como ilícito" que no proteja a los menores, y cuando no se retira con rapidez, se puede sancionar a las plataformas, una competencia que corresponde a la Comisión Europea.

Investigar quién hay detrás de cada IP

Cuesta echó en falta otra línea de actuación. A su juicio, el Ministerio ha pedido a la Fiscalía que investigue para que se cancele el servicio, "pero nadie ha dicho nada de que se investiguen a las cuentas que hay detrás". Borrar perfiles no basta, sostuvo: "Vamos a investigar quién hay detrás de cada IP". Pidió que Policía Nacional y Guardia Civil, con sus expertos en delitos telemáticos, y los jueces sigan esas direcciones para que caiga todo el peso de la ley sobre esas personas.

Herrero recordó que el presidente del Gobierno prometió hace aproximadamente un año poner en marcha la verificación de edad, y le preguntó si se había avanzado. Cuesta contó que estuvo en el "comité de expertos que justamente conformó el Gobierno en el año 24 para sacar un informe que luego pudiera servir de base para lo que iba a ser la ley de protección a los menores en el entorno digital".

Esa ley obtuvo la aprobación del Consejo de Ministros y, según explicó, "ha estado en tramitación parlamentaria durante un año y medio". Con el anuncio electoral, añadió, ya no va a haber ley: "nos hemos quedado sin ley". Cuesta reconoció que no sabe qué ocurrirá después de las elecciones ni si se retomará el trabajo ya hecho.

Prohibir el acceso no basta

Durante la entrevista se planteó si los gobiernos están atados de pies y manos frente a las plataformas. Laura Cuesta puso como ejemplo Australia, donde, según dijo, "no ha funcionado el poner simplemente una puerta de acceso". Y describió lo que hacen los menores cuando se les prohíbe algo: "Pues van por detrás, utilizan VPN, falsean las identidades".

La alternativa que propone es técnica. "Lo que tenemos que encontrar por fin, que es una patata caliente y no se ha resuelto todavía, es un sistema de verificación real y efectivo", explicó. Ese sistema debe comprobar si el usuario supera la edad estipulada en cada plataforma, 14 o 16 años, y a la vez mantener la privacidad y la protección de datos del resto de la ciudadanía. Es decir, "que no todo el resto de la ciudadanía tenga que loguearse y dar su identidad en todas las plataformas y en todo internet" para asegurar la edad de los menores. Cuesta lo da por viable: "Esta combinación tiene que darse y tecnológicamente se puede hacer".