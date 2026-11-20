El 71% de los consumidores en España tiene previsto comprar durante el Black Friday 2026, frente al 62% que lo hizo en 2025, según el estudio 'Black Friday 2026: Hábitos de compra, ahorro y confianza online' realizado por Ipsos para Amazon.

La compañía señaló que el Black Friday se consolida como una oportunidad para ahorrar a través de la planificación y la comparación de precios para sacar el máximo partido a las ofertas. De hecho, más de la mitad de los encuestados (58%) planea adelantar sus compras de Navidad para aprovechar los descuentos de Black Friday.

Pero el ahorro no es el único factor que influye en sus decisiones de compra, ya que la confianza en las tiendas online también desempeña un papel fundamental a la hora de comprar, tal y como asegura el 40% de los encuestados.

"La confianza de los clientes es una prioridad para Amazon. Por eso, invertimos continuamente en tecnología avanzada y en sistemas de inteligencia artificial que analizan texto, imágenes y patrones en la tienda y en la cadena de suministro y contamos con equipos especializados que trabajan cada día para ofrecer una experiencia de compra segura y fiable en la tienda de Amazon", afirmó Michele de Maglie, responsable de Relaciones Externas en Protección al Cliente.

"Especialmente durante eventos de ofertas como la Semana de Black Friday de Amazon, que se celebra del 19 al 30 de noviembre, queremos que nuestros clientes sepan que pueden encontrar ofertas en productos en todas las categorías que necesitan, con la tranquilidad de estar comprando en un entorno seguro y fiable", añadió.

De acuerdo con el estudio, 9 de cada 10 consumidores en España se informa y compara los precios de los productos que les interesa comprar durante Black Friday, lo que demuestra el papel fundamental que juega la planificación a la hora de comprar en períodos de ofertas como este.

Entre las principales razones para comprar durante Black Friday destacan encontrar descuentos, ofertas atractivas y promociones exclusivas (46%) y ahorrar en productos que ya tenían previsto adquirir (45%). Además, Black Friday se presenta como una oportunidad para adelantar las compras navideñas, especialmente para los más jóvenes. De hecho, siete de cada diez consumidores de entre 18 y 25 años planea adelantar sus compras de Navidad para aprovechar los descuentos.

Gasto

En cuanto al gasto previsto para este Black Friday, la mitad de los consumidores (49%) espera gastar lo mismo (33%) o más (16%) que el año pasado, con un gasto medio estimado de 210 euros. Aunque el 24% de los consumidores reconoce que no asigna un presupuesto previamente, entre quienes sí lo hacen, el rango más habitual es de 100 a 200 euros (22%), seguido de entre 50 y 100 euros (17%), de entre 200 y 300 euros (17%) y un 15% que prevé gastar más de 300 euros.

Respecto a las preferencias de compra durante Black Friday de los consumidores en España, la tecnología y la electrónica (42%) encabezan la lista, seguidas de ropa, calzado y complementos (39%), y los regalos de Navidad (35%). Estas categorías coinciden en gran medida con aquellas en las que los consumidores comparan precios habitualmente antes de comprar, entre las que destacan la ropa, el calzado y los accesorios (45%), la tecnología y la electrónica (45%) y los productos de alimentación y despensa (43%).

La Semana de Black Friday de Amazon comienza hoy y se prolongará hasta el 30 de noviembre, en la que los clientes podrán encontrar más de un millón de ofertas en todas las categorías incluyendo hogar y cocina, belleza y cuidado personal, tecnología y electrónica, moda y juguetes, entre otras. La compañía destacó que durante la Semana de Black Friday los clientes podrán ahorrar a lo grande en productos de marcas como Cecotec, Xiaomi, Dodot, Google, ghd, LEGO, entre otras, así como en productos de pequeñas y medianas empresas.

Seguridad

Los consumidores en España muestran un elevado nivel de atención a la seguridad de sus compras online; de hecho, siete de cada diez se sienten preparados para identificar y evitar posibles estafas. "Aun así, nadie está a salvo de las estafas, y nadie debería sentir vergüenza por haber sido objetivo de los estafadores", recordó Michele de Maglie.

Entre las principales medidas de precaución que toman los consumidores para protegerse frente a posibles estafas se encuentran comprobar que el método de pago sea seguro (31%), que la oferta y el descuento sean reales (27%), comprobar que están comprando en la página web o aplicación oficial (26%) de una tienda online, o evitar hacer clic en enlaces de ofertas que reciben por correo o redes sociales (22%).

Según el estudio, los SMS o mensajes de texto (47%) y los correos electrónicos fraudulentos o phishing (46%) son los principales canales a través de los que los clientes reciben comunicaciones sospechosas, seguidos de las llamadas telefónicas (31%), los mensajes por WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería (22%), las páginas web falsas que imitan tiendas reales (19%) y los anuncios o publicaciones en redes sociales (13%).

De acuerdo con el estudio, hay elementos clave que contribuyen a generar confianza en los consumidores a la hora de comprar. Que se trate de una tienda o página web conocida encabeza la lista (40%), seguido de que disponga de sistemas de pago seguros (33%) y que ofrezca la posibilidad de devolver los productos (28%). También se valora que cuente con una política clara de cambios y devoluciones (23%), que permita realizar un seguimiento del envío (19%) y que adopte medidas frente a fraudes y estafas (18%).

Sin embargo, estos aspectos varían según la edad. Mientras que los consumidores de 46 a 64 años son quienes más valoran que se trate de una tienda conocida (45%) y que disponga de sistemas de pago seguros (37%), los más jóvenes, de 18 a 25 años, conceden mayor importancia al seguimiento de los envíos (25%), las opiniones verificadas de otros compradores (24%) y la verificación de los vendedores (21%).

Teniendo en cuenta todos estos factores, uno de los principales objetivos de Amazon es ofrecer a sus clientes una experiencia de compra segura y fiable, para que puedan comprar con total tranquilidad y confianza.

Amazon recomendó utilizar siempre su app o su web oficial para buscar ofertas, comprar, revisar pedidos o contactar con el Servicio de Atención al Cliente, disponible 24/7. Amazon nunca pedirá a sus clientes datos de pago por teléfono, ni que compren tarjetas regalo para adquirir un producto o servicio, ni que instalen ningún programa para contactar con la compañía. Cuenta con una página para informar de posibles estafas. Además, Amazon protege todos los productos adquiridos en su tienda con la Garantía de la A a la Z, para que los clientes puedan comprar con total confianza.

Según el estudio, un tercio (34%) de los consumidores considera que disponer de herramientas tecnológicas que ayuden a detectar posibles fraudes antes de comprar les permitiría sentirse más seguros. Por otro lado, entre las medidas que los consumidores consideran más importantes que deben adoptar las tiendas online destacan ofrecer garantías y sistemas de protección al comprador (41%), verificar la identidad de los vendedores antes de permitirles vender (35%) y actuar rápidamente ante actividades fraudulentas (32%).

También valoran que se compruebe la calidad y autenticidad de los productos (32%), que se informe sobre cómo identificar posibles estafas (26%) y que existan equipos especializados para analizar y revisar posibles amenazas (25%).

Para anticiparse a posibles fraudes y proteger la experiencia de compra, Amazon explicó que combina, de manera proactiva, inteligencia artificial, tecnologías avanzadas y el trabajo de equipos especializados. Entre otras medidas, la compañía verifica la identidad de los vendedores antes de que realicen su primera venta y cuenta con herramientas para comprobar la autenticidad de los productos y tecnologías para detectar y bloquear reseñas falsas.

En 2025, Amazon identificó, incautó y retiró más de 15 millones de productos falsificados en todo el mundo y bloqueó cientos de millones de reseñas sospechosas de ser falsas. Utiliza inteligencia artificial para analizar decenas de miles de URL sospechosas cada semana, y gracias a SENTRIX, una tecnología propia basada en IA, refuerza su capacidad para identificar y eliminar sitios web de phishing maliciosos con aún mayor rapidez. Gracias a esto, Amazon puede dar de baja los sitios web de phishing denunciados en tan solo unas horas, y los números de teléfono fraudulentos el mismo día.

Amazon aconseja confiar solo en los canales de comunicación propios de Amazon, tener cuidado con las falsas urgencias, no pagar ni dar información personal por teléfono, verificar siempre los enlaces y revisar los remitentes ante un correo electrónico sospechoso.