Lidl ha presentado su nuevo catálogo de productos de Navidad para 2026, que incluye más de 620 referencias y más de 160 novedades. Entre los lanzamientos de este año destacan un turrón de chocolate con praliné de avellana que esconde premios de 100 euros, un nuevo roscón de Reyes con cobertura dorada y una selección de vinos y espumosos evaluados por Almudena Alberca, la primera y única mujer española que ha obtenido el título de Master of Wine.

La compañía presentó sus propuestas para estas fiestas durante un evento celebrado en Circlassica, que estuvo marcado por las sorpresas y los espectáculos de circo en un entorno ambientado con todos los productos de la marca y la magia de la Navidad. La cena, dirigida por el maestro de cermonias Daniel Diges, sirvió para dar a conocer algunas de las novedades de su catálogo y presentar su propuesta de menú para las celebraciones de estas fechas.

Uno de los productos más llamativos de la campaña es el turrón Golden Ticket de Favorina, que se comercializará por 2,79 euros. Algunas de sus tabletas tendrán un envoltorio dorado, con apariencia de lingote de oro, que permitirá a quienes las encuentren conseguir 100 euros a través de la aplicación Lidl Plus.

La promoción incluye un total de 1.000 tabletas premiadas, repartidas por las tiendas de Lidl en España. Esto supone 100.000 euros en premios para los clientes. Además, por cada tableta ganadora, la compañía donará otros 100 euros a la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), hasta alcanzar otros 100.000 euros.

Un nuevo roscón de Reyes y más variedades de turrón

Otra de las novedades de Lidl para estas fiestas es el roscón de Reyes Golden, que tendrá un precio de 9,99 euros. Está relleno de crema de avellanas y cubierto con una crema dorada de cacao y avellana crujiente. Tanto este producto como el turrón Golden Ticket estarán disponibles desde el viernes 20 de noviembre en las más de 730 tiendas de la cadena en España.

La oferta de dulces navideños incluye también nuevas variedades de turrón, junto a algunas de las recetas más tradicionales. Entre las propuestas figuran el turrón de yema artesanal con naranja (4,29 euros), el de praliné de cacahuete (1,99 euros), el de tiramisú (1,99 euros), el de chocolate blanco con limón y jengibre (1,99 euros) y el de almendra y pistacho (4,99 euros).

A esta lista se incorpora un turrón crujiente de chocolate negro con aceite de oliva virgen extra y sal, cuyo precio será de 2,99 euros. También estarán disponibles las trufas clásicas (2,09 euros), el panettone envasado a mano (9,99 euros), el turrón blando artesanal (3,99 euros) y los barquillos rellenos de pistacho (2,99 euros).

Lidl incorpora 19 vinos puntuados por una Master of Wine

La selección de bebidas también presenta novedades. Lidl ha incorporado un sistema de puntuación para 19 de sus vinos, cavas y espumosos, que han sido catados y evaluados por Almudena Alberca, primera y única mujer española con el título de Master of Wine.

Este reconocimiento es una acreditación profesional del sector vitivinícola que concede el Institute of Masters of Wine del Reino Unido. El nuevo sistema asigna puntuaciones de entre 0 y 100 puntos a cada referencia, teniendo en cuenta aspectos como el equilibrio, la concentración de fruta y la representación del origen del vino.

Según explica Alberca, los vinos seleccionados para la campaña navideña superan los 88 puntos. Entre las referencias que cuentan con esta valoración se encuentra la gama Manifiesto Sualma, que incluye tres vinos:

Ribera del Duero Gran Reserva: 9,99 euros y 93 puntos.

Rioja Reserva: 8,99 euros y 92 puntos.

Verdejo de Rueda: 6,99 euros y 90 puntos.

También figura el cava Deluxe Amorany Brut Cuvée, con 90 puntos y un precio de 6,99 euros.

Un menú de Navidad por unos 12 euros por persona

Entre las propuestas de alimentación de Lidl para estas fiestas también hay carne fresca, pescado y marisco, salazones, embutidos, patés y quesos. La cadena plantea, además, un menú navideño elaborado con sus productos cuyo coste aproximado es de 12 euros por persona.

La propuesta comienza con varios entrantes y aperitivos: mini twister de langostino con salsa kimchi (3,99 euros), croquetas de chuleta de vacuno y de queso azul con cebolla caramelizada (2,79 euros), tablas de quesos Gran Reserva (3,59 euros) y de trufa (2,99 euros), mermelada de higos (2,49 euros), jamón ibérico de cebo (4,79 euros) y salmón ahumado con pistacho (4,99 euros).

Como primer plato, la compañía propone un salmón envuelto en hojaldre, disponible con salsa de espinacas o de eneldo, por 9,99 euros. Para el segundo, plantea un redondo de ternera Black Angus relleno de bacon, cebolla y castañas confitadas, con un precio de 12,49 euros, acompañado de verduras.

El menú termina con el nuevo roscón de Reyes Golden, de 9,99 euros, que puede acompañarse de otros dulces navideños de la marca Favorina, como turrones y trufas.

Niko, el cascanueces, protagoniza la campaña de Navidad

La campaña navideña de Lidl para este año tiene como protagonista a Niko, un cascanueces que permanece olvidado en una caja y que redescubre los placeres de la Navidad. Bajo el lema "Descubrir la magia de la Navidad vale la pena", la historia muestra cómo este personaje recupera la ilusión por las fiestas y por momentos como las comidas y las reuniones alrededor de la mesa.

La campaña cuenta también con la participación de Karlos Arguiñano, embajador de la compañía.