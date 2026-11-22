En diciembre son muchas las cenas y comidas en familia o con amigos, un gasto grande que se suma a la larga lista de pagos de estas fechas.

Algunas de las comidas pueden celebrarse en casa en vez de en restaurantes y eso hace que la lista de la compra se agrande. Además de ajustar las cantidades a los invitados, hay ciertos alimentos que aumentan sus precios en estas fechas como pueden ser los pescados y mariscos o las carnes. Para abaratar los precios muchas personas deciden hacer estas compras antes, a finales de noviembre o en la primera quincena de diciembre, y congelarlo de cara a las fechas importantes.

El marisco

Langostinos, gambas o cigalas son lo más consumido en España en Navidad. Según el tipo de marisco, algunos pueden requerir cocerlos antes de congelarlos para no estropearse. En el caso de los crustáceos grandes de caparazón duro como el bogavante, las centollas o las langostas, es necesario cocinarlos y dejarlos enfriar rápidamente envueltos en un paño húmedo o en la propia agua empleada para cocerlos, y su tiempo máximo de conservación es de 3-4 semanas.

Los crustáceos pequeños como las gambas o los langostinos pueden congelarse directamente en bolsas herméticas y sacarlos cuando se necesiten, salvo las cigalas, que es mejor cocerlas previamente.

Los moluscos como las almejas, los berberechos, los mejillones y las navajas hay que limpiarlos antes de congelarlos. Hay que congelarlos vivos, sin cocinarlos previamente. Otros moluscos como percebes y ostras no deben congelarse porque pierden la textura y el sabor. Los mariscos han de descongelarse lentamente pasándolos previamente a la nevera durante 12-24 h para evitar que se estropeen.

Los pescados

Los pescados, por su parte, tienen otros procedimientos de conserva, también dependiendo del tipo de pescado. Por un lado, los pescados blancos, como la merluza, el rape, el bacalao o el lenguado, son los más comprados de esta categoría para estas fechas, su conservación congelados va hasta los 3 meses. Por otro, los pescados azules o grasos, como el salmón, el besugo, el atún o la lubina gruesa aguantan congelados hasta 1 mes.

El proceso previo para congelarlos requiere limpiar bien el interior y vaciar las vísceras, las escamas y los restos de sangre. Además, es necesario secar bien toda la humedad del pescado antes de congelarlo para no estropearlo. También es aconsejable cortar las porciones según lo que vaya a requerir la receta para solo descongelar lo que sea necesario, ya sean lomos, rodajas o abierto para el horno. Una vez se descongelen, no pueden volver a congelarse.

Las carnes

Para conservar las carnes de Navidad los procesos son diferentes. Las carnes son mejor congelarlas lo antes posible y no dejarlas demasiado tiempo en la nevera, además es mejor dividirlas en porciones y retirar el exceso de grasa ya que esto puede hacer que la carne se ponga rancia. Dependiendo de la carne, la duración es más o menos larga:

Vacuno : de 8 a 12 meses

: de 8 a 12 meses Cordero o cerdo : de 6 a 8 meses

: de 6 a 8 meses Pollo y pavo : hasta 6 meses

: hasta 6 meses Carne picada: de 3 a 4 meses

Al igual que sucede con los mariscos, no debe descongelarse a temperatura ambiente porque esto aumenta el riesgo de bacterias. Debe hacerse de forma gradual y lenta en la nevera. Una vez se haya descongelado la pieza, no puede volverse a congelar.

Las frutas y verduras

Para las frutas y las verduras, que también suben sus precios en ocasiones como las uvas y la piña, no pueden comprarse con tanta antelación, por ello, trucos como comprar en los mercados locales, evitar las bandejas ya preparadas, que suelen ser más caras o, en el caso de las verduras, si vas a hacer recetas como cremas o guarniciones, las verduras congeladas sirven igual.