La calefacción vuelve a ocupar un lugar destacado en el gasto de los hogares cuando las temperaturas comienzan a descender y el frío comienza a llegar a los hogares. Antes de recurrir a nuevos dispositivos o realizar inversiones para mejorar la eficiencia energética, hay una tarea de mantenimiento que puede ayudar a optimizar el funcionamiento de los radiadores: retirar el polvo que se acumula en su interior y en la parte trasera.

Para hacerlo no hacen falta herramientas especiales. Un trapo y un palo largo, como el de una escoba o una fregona, permiten llegar a rincones que normalmente quedan fuera del alcance de la mano.

Por qué conviene retirar el polvo de los radiadores

Con el paso del tiempo, los radiadores acumulan polvo y suciedad, especialmente en los espacios interiores y en la zona que queda pegada a la pared. En los modelos con ranuras o elementos separados, estas partículas pueden dificultar la circulación del aire caliente. Por eso, mantener limpios estos espacios puede favorecer la distribución del calor y ayudar a que el aparato funcione en mejores condiciones.

Esta tarea no garantiza una reducción concreta del consumo ni permite calcular cuánto bajará la factura. El gasto energético también depende de factores como el aislamiento de la vivienda, el sistema de calefacción y los hábitos de uso.

Sin embargo, retirar periódicamente la suciedad es una medida de mantenimiento sencilla que no requiere apenas inversión y puede evitar que el polvo se acumule durante toda la temporada de calefacción.

Cómo limpiar el interior con un trapo y un palo

Antes de empezar, hay que apagar la calefacción y esperar a que el radiador esté completamente frío. A continuación, basta con seguir unos pasos. Primero, preparar el utensilio envolviendo un trapo alrededor del extremo de un palo largo, como el de una escoba o una fregona.

Seguidamente, asegurar el paño y comprobar que queda bien sujeto para evitar que se desprenda durante la limpieza. A continuación, acceder a los huecos introduciendo el extremo con el trapo por los espacios accesibles del radiador y retirar el polvo realizando movimientos suaves para eliminar la suciedad acumulada en el interior y en la parte posterior.

Es importante no forzar las piezas ni introducir objetos que puedan dañar el aparato. La limpieza debe hacerse con cuidado, sin ejercer presión sobre los elementos del radiador.

Una vez retirado el polvo de las zonas interiores, conviene repasar el exterior del aparato. Para ello se puede utilizar un trapo o una aspiradora con un accesorio adecuado que permita llegar a las ranuras y los rincones. Repetirlo periódicamente durante los meses de uso de la calefacción permite evitar que el polvo se acumule durante demasiado tiempo.

Una rodaja de naranja en el radiador

Además de mantenerlos limpios para optimizar el calor, los radiadores también pueden convertirse en aliados para mejorar el ambiente del hogar durante el invierno. Al pasar muchas horas con las ventanas cerradas y la calefacción encendida, es habitual que el aire se note más cargado; para evitarlo, basta con recurrir a un sencillo remedio tradicional y colocar rodajas o pieles de cítricos, como la naranja, directamente sobre el aparato.

Inspirado en la antigua costumbre de arrojar cáscaras a las cenizas de la chimenea para eliminar malos olores, este truco aprovecha el calor del radiador para liberar las esencias naturales de la fruta. De este modo, el aroma se difunde por toda la estancia y aporta agentes antibacterianos, logrando una atmósfera mucho más fresca y acogedora sin necesidad de ambientadores artificiales.