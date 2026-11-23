Alberto Núñez Feijóo ha explicado que su perra Cata, una schnauzer miniatura de 13 años, padece cáncer. El líder del PP ha desvelado su estado de salud durante una entrevista en el programa Espejo Público, de Antena 3, después de las críticas que recibió por una fotografía publicada por su partido en la que aparecía paseando al animal tras el cara a cara con Pedro Sánchez.

Feijóo ha aprovechado su intervención para responder a los comentarios sobre la imagen, compartida por la cuenta oficial del Partido Popular en X el viernes, un día después del debate electoral. En ella, el candidato popular aparecía paseando a su mascota, en una publicación que incluía un guiño al sobrenombre de "Perro Sánchez", utilizado habitualmente para referirse al presidente del Gobierno.

"Yo jamás le llamé al presidente 'Perro Sánchez', él se hizo chapas. Yo saco a mi perra de vez en cuando", ha señalado Feijóo. El dirigente popular ha precisado que la fotografía se tomó el mismo día del debate y no al día siguiente, cuando se desplazó a El Hierro para participar en un acto de campaña.

El líder del PP también ha respondido a los reproches por pasear a Cata sin correa. Para ello, ha puesto sobre la mesa la delicada situación que atraviesa el animal: "Una perra que tiene 13 años y desgraciadamente tiene un cáncer", ha explicado durante la entrevista.

Además, Feijóo ha relatado una anécdota relacionada con otro miembro del Gobierno. Según ha contado, durante uno de sus paseos se encontró con el vicepresidente Carlos Cuerpo, que también estaba sacando a su perra.

Cata, la segunda schnauzer de Feijóo

Cata lleva años formando parte de la vida de Alberto Núñez Feijóo y es la segunda perra de raza schnauzer miniatura con la que ha convivido el dirigente popular. El político ya había compartido anteriormente su día a día con Camila, una mascota que falleció en 2013, cuando tenía algo más de cuatro años, debido a una estenosis esofágica.

El vínculo de Feijóo con Cata ya había quedado patente en otras ocasiones. En una entrevista concedida a Europa Press en 2016, el entonces presidente de la Xunta explicó cómo reaccionaba su mascota cuando volvía a verlo: "Es verme y se pone hecha una loca".

También ha compartido imágenes familiares junto a ella. En noviembre de 2022 publicó una fotografía en Instagram en la que aparecía con su hijo y Cata, mostrando una faceta más personal alejada de su actividad política.

Alberto Núñez Feijóo junto a su hijo y su perra | Fuente: Redes sociales

La imagen que ha vuelto a situar a la mascota en el foco público fue difundida por el PP después del cara a cara entre Feijóo y Sánchez. La publicación jugaba con el conocido mote del presidente socialista y mostraba al líder popular paseando a su perra.