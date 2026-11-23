Los periodistas Marcos Lamelas, Najat El Hachmi y Rosa María Calaf han sido reconocidos en la segunda edición de los Premios Periodísticos Pedro Vega, celebrada en el Palau Macaya de Barcelona, por su contribución al periodismo independiente, la calidad informativa y la defensa del pensamiento crítico.

La ceremonia reunió a representantes de la sociedad civil, económica, institucional y periodística catalana en un acto que puso en valor la función social del periodismo y el compromiso de los profesionales de la información con la verdad, el rigor y la libertad de expresión.

Los galardones, que cuentan con una dotación total de 15.000 euros, distribuida a partes iguales entre las tres categorías, reconocen trabajos y trayectorias que reflejan los valores profesionales del periodista Pedro Vega, fallecido en 2023.

Marcos Lamelas, delegado de El Confidencial en Cataluña, recibió el premio en la categoría de Información y Reportaje, que reconoce el trabajo de investigación, la capacidad de análisis y la aportación de información relevante para la sociedad.

Por su parte, la escritora y columnista Najat El Hachmi fue distinguida en la categoría de Opinión y Análisis por su contribución al debate público, su independencia intelectual y su capacidad para abordar cuestiones sociales y culturales desde una perspectiva crítica.

La periodista Rosa María Calaf, una de las grandes referentes del periodismo internacional español, recibió el reconocimiento en la nueva categoría Internacional, que distingue su extensa trayectoria como corresponsal de TVE y su contribución al conocimiento de la realidad política, social y cultural de numerosos países.

La incorporación de esta tercera categoría amplía el alcance de los premios y reconoce la importancia de la información internacional en un contexto de creciente complejidad geopolítica.

Homenaje a Pedro Vega

Los premios llevan el nombre de Pedro Vega, periodista cántabro estrechamente vinculado a Cataluña, cuya trayectoria profesional se desarrolló en el ámbito del reporterismo, la comunicación institucional, la televisión pública y el asesoramiento político y empresarial.

Su legado profesional, marcado por la defensa del oficio periodístico, la independencia y el compromiso con la información, constituye el espíritu de unos galardones que buscan reconocer la excelencia y contribuir al fortalecimiento de la profesión.

El acto contó con la participación de destacados profesionales del periodismo y fue clausurado por el presidente de la Agencia EFE, Miguel Ángel Oliver, quien recordó la figura de Pedro Vega y reivindicó la independencia de los medios de comunicación como uno de los pilares fundamentales de las sociedades democráticas.

La segunda edición de los Premios Pedro Vega consolida así una iniciativa de reconocimiento al talento periodístico y a quienes, desde la información, el análisis y la corresponsalía internacional, contribuyen a una sociedad mejor informada, más crítica y plural.