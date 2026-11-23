Afrontar una jornada electoral de más de doce horas el próximo 29-N expone a los integrantes de las mesas a imprevistos médicos repentinos, como indisposiciones graves, mareos o urgencias sanitarias. Cuando un presidente o un vocal sufre una enfermedad sobrevenida con el colegio ya abierto y en plena votación, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) establece un protocolo estricto para que el proceso democrático no se detenga y el afectado reciba atención sin incurrir en delito de abandono.

El quórum mínimo: ¿puede seguir funcionando la mesa con dos personas?

Una mesa electoral se constituye a las 08:00 de la mañana con tres miembros titulares —un presidente y dos vocales—. Sin embargo, una vez iniciada la votación a las 09:00 horas, los suplentes que no hayan sido necesarios quedan liberados y abandonan el colegio, por lo que ya no permanecen de guardia durante el resto del día.

Si a mitad de la jornada uno de los tres miembros se indispone y debe abandonar el recinto pueden ocurrir diferentes situaciones dependiendo del puesto que ocupen. Si el enfermo es uno de los vocales la votación continúa con total normalidad con el presidente y el vocal restante, ya que la normativa exige un quórum mínimo de dos miembros presentes de forma permanente para que la mesa siga operativa. Sin embargo, si el enfermo es el presidente de la mesa: sus funciones pasan a ser asumidas de manera inmediata por el primer vocal —y, en ausencia de este, por el segundo vocal—, manteniendo igualmente la mesa constituida con dos personas mientras se notifica la incidencia.

Qué ocurre si la mesa se queda con un solo miembro

El escenario crítico se produce si dos integrantes de la misma mesa sufren una indisposición simultánea o sucesiva, dejando a una única persona al frente de las urnas. Al romperse el quórum mínimo legal de dos miembros, la votación en esa mesa debe suspenderse temporalmente y avisar de inmediato a la Junta Electoral de Zona, a través del representante de la Administración presente en el colegio o de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Ante esta situación excepcional, la Junta Electoral tiene potestad para designar sobre la marcha a cualquier elector que se encuentre presente en el local en ese momento para completar la mesa hasta el cierre del escrutinio y reorganizar temporalmente el personal electoral disponible en el mismo centro de votación si existen otras mesas contiguas con margen operativo.

Cómo justificar la baja médica para evitar sanciones legales

Abandonar una mesa electoral sin causa justificada está tipificado en el artículo 143 de la LOREG como un delito castigado con penas de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

Para que la marcha por enfermedad sobrevenida quede plenamente amparada por la ley, el miembro afectado debe cumplir dos pasos imprescindibles. Por un lado, dejar constancia en el acta de sesión, el presidente —o el vocal que asuma la presidencia— anotará en el acta oficial de la jornada la hora exacta en la que el integrante abandona el colegio y el motivo médico de la ausencia. Por otro lado, el afectado debe solicitar atención médica urgente y obtener un parte o informe médico oficial fechado ese mismo domingo 29-N que acredite la imposibilidad física de continuar desempeñando el cargo, documento que deberá remitir posteriormente a la Junta Electoral de Zona.