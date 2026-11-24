El papa Francisco dejó por escrito algunas de sus experiencias espirituales más personales en una agenda de tapas negras que mantuvo durante más de tres décadas. En sus páginas habló de las dificultades para gestionar el poder, de una crisis espiritual que se prolongó durante dos años y de varias ocasiones en las que creyó sentir la presencia del diablo.

El contenido de ese cuaderno, hasta ahora desconocido, aparece recogido parcialmente en El diario íntimo del papa Francisco (Debate), un libro del cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La obra repasa distintas facetas de Jorge Bergoglio a partir de sus anotaciones, escritas con una letra pequeña y difícil de descifrar.

La agenda contiene 86 páginas anteriores a su elección como pontífice y otras 55 escritas entre el 21 de julio de 2013 y el 18 de agosto de 2024, durante su papado. Fernández explica que Francisco le mostró el cuaderno en su residencia de Santa Marta y le dijo: "De esto, verán ustedes".

Un retrato personal de Jorge Bergoglio

El cardenal presenta los escritos como una forma de acercarse al Francisco más íntimo, sin ocultar sus dudas, errores y conflictos personales. También explica que el libro pretende responder a quienes, según sus palabras, construyen una imagen del pontífice como alguien "falso, sin fe, manipulador, cínico y sin convicciones reales".

Entre las anotaciones aparecen reflexiones sobre su relación con Dios y momentos de oración. El 3 de enero de 1999, por ejemplo, escribió: "En la capilla, hablando con el Señor, le dije que me había escapado de su presencia por la dispersión. Se sonrió".

El diario también recoge comentarios sobre asuntos políticos y acontecimientos de su pontificado. En una entrada del 26 de febrero de 2015, Francisco recordó una conversación con Angela Merkel sobre la crueldad en las guerras y la influencia de los medios de comunicación: "La Merkel me decía que en las guerras siempre hubo crueldad, pero que ahora se veía por los medios y por eso se tenía más conciencia".

Otras páginas muestran la dureza con la que Bergoglio juzgaba su propia conducta. En 2022 se refería al "Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo".

El miedo a caer en la tentación del poder

Una de las cuestiones que aparecen con mayor frecuencia en sus reflexiones es el riesgo de dejarse llevar por el poder. Francisco reconocía las dificultades para rechazar asuntos y peticiones que le llegaban, especialmente cuando procedían de argentinos, y cómo esa acumulación de tareas terminaba retrasando su trabajo.

Fernández interpreta esas anotaciones como una lucha contra la sensación de omnipotencia: asumir problemas y responsabilidades como si pudiera hacerse cargo de todo, sin saber decir que no. En ese contexto aparece una de las frases más llamativas del cuaderno. El 25 de noviembre de 2018, Francisco escribió: "Sentí claramente la voz del demonio".

El libro también recoge una crisis espiritual que, según las anotaciones, se prolongó durante 2021 y 2022. El pontífice describió aquel periodo como el comienzo de "otro camino", marcado por el "alejamiento y la mundanidad". Entre las circunstancias que acompañaron esa etapa mencionó los problemas de gobierno, las presiones por las decisiones que debía tomar y una sensación de sequedad y desolación. El 30 de diciembre de 2022 dejó constancia de su rechazo a convertirse en alguien "que usa a los otros como muñequitos".

Tres episodios en los que sintió la presencia del diablo

Las anotaciones describen hasta tres momentos en los que Francisco creyó percibir la presencia del demonio. Uno de ellos tuvo lugar después de su regreso del viaje a Chile, marcado por las críticas a su respuesta ante las acusaciones de abusos y la actuación de los obispos del país.

En una de las entradas, Bergoglio relató que, días después de volver a Roma, durante una reunión, vio y sintió la voz del diablo, que describió como "triunfante, poseedora de todo". En sus palabras, aquella presencia parecía decirle: "Ahora logré todo lo que quería". El pontífice relacionó esa experiencia con el impacto que le había causado la situación chilena y el diálogo con los periodistas durante el vuelo de regreso. "Me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave", escribió.

Otra de las ocasiones en las que reconoció la presencia fue en un coche y en la capilla mientras era arzobispo de Buenos Aires. "Hace más o menos 15 años. Lo vi desde la ventanilla del auto. No olvido sus ojos amenazantes y a la vez seductores". "En la celebración de la Capilla del Carmelo. Me miró con ojos de fuego. No olvido esa mirada, más fuerte que la anterior. Eran como rayos de fuego. Luego intentó acercarse y yo me escapé apretando el Rosario y pidiéndole a la Virgen… La curiosidad peleaba con el Rosario. Y la Virgen me salvó".

En esa misma página reconocía que aquella presencia reaparecía a través de distintas situaciones y expresaba su intención de mantenerse más atento. También pidió la protección de la Virgen: "Pido a la Virgen que me cuide y me ayude".

El diario contiene asimismo referencias a la muerte desde los primeros años de las anotaciones. En 1996, cuando tenía 60 años, Francisco comenzó a escribir sobre la sensación de que le quedaba poco tiempo. El 5 de enero de 1997 dejó una frase breve: "Me queda poco tiempo de vida". Meses después, el 3 de agosto de ese mismo año, volvió a referirse a su propia muerte y escribió: "Quizás sea lo mejor para no seguir haciendo daño".