La noche de este martes 24 de noviembre tendrá como protagonista a la Luna. El satélite alcanzará la fase llena y coincidirá con su paso por una zona próxima al punto más cercano de su órbita a la Tierra, una combinación que da lugar a lo que se conoce popularmente como superluna.

El fenómeno podrá contemplarse desde distintos puntos de España durante la noche, aunque la visibilidad dependerá de la nubosidad y de las condiciones de cada lugar. Para observarla, conviene buscar un horizonte despejado y alejarse de las zonas con mayor contaminación lumínica.

Qué es una superluna y por qué se produce

El término superluna se utiliza cuando la fase de Luna llena coincide con el perigeo, es decir, el punto de la órbita lunar en el que el satélite se encuentra más cerca de la Tierra.

La Luna llena se produce aproximadamente cada 29,5 días, cuando la Tierra se sitúa entre el Sol y la Luna y la cara visible del satélite queda iluminada. Desde nuestro planeta aparece entonces como un disco redondo y brillante.

El perigeo responde a otro fenómeno. La Luna no describe una órbita circular perfecta alrededor de la Tierra, sino una trayectoria elíptica. Por eso, durante su recorrido se acerca y se aleja del planeta. La distancia media en el perigeo ronda los 363.300 kilómetros.

Cuando la Luna se encuentra en el extremo opuesto de su trayectoria, alcanza el apogeo, el punto más alejado de la Tierra, situado a una distancia media de unos 405.500 kilómetros.

Por qué no todas las superlunas son iguales

La distancia entre la Tierra y la Luna no es siempre la misma en cada perigeo. La órbita lunar cambia con el tiempo debido a la influencia gravitatoria del Sol y de otros planetas, por lo que algunos acercamientos son mayores que otros.

Esta variación también afecta a la apariencia del satélite. Cuando coincide la Luna llena con un perigeo, puede verse algo más grande y brillante que una luna llena habitual.

La proximidad también modifica ligeramente la influencia gravitatoria de la Luna sobre la Tierra, lo que puede intensificar las mareas. En el apogeo, al encontrarse más lejos, esa atracción es menor.

Entre los próximos acercamientos destacados, el texto de referencia sitúa el del 25 de noviembre de 2034. También señala el 6 de diciembre de 2052 como la fecha de la superluna más cercana de todo el siglo XXI.

A qué hora se podrá ver la superluna en España

La fase de Luna llena se alcanzará este martes 24 de noviembre a las 15:53 horas, según la hora peninsular española. En Canarias será una hora antes, a las 14:53.

La Luna podrá observarse durante la noche, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Para disfrutar de ella, los lugares más adecuados serán aquellos que cuenten con cielos despejados, un horizonte oriental abierto y poca contaminación lumínica.

La presencia de nubes puede dificultar o impedir la observación, por lo que conviene consultar la previsión meteorológica de cada zona antes de salir a contemplarla.

Por qué se conoce como la Luna del Castor

La Luna llena de noviembre recibe tradicionalmente el nombre de Luna del Castor, una denominación vinculada a las costumbres de América del Norte.

Una de las explicaciones relaciona el nombre con el comportamiento de estos animales al final del otoño. Antes de que las aguas se congelasen, los castores reforzaban sus diques y madrigueras y almacenaban alimento para afrontar el invierno.

Otra interpretación apunta a que esta época coincidía con la temporada de caza del castor para aprovechar su piel, utilizada tradicionalmente para protegerse del frío. En otras culturas, la Luna llena de noviembre también recibe nombres como Luna de las Heladas o Luna de Escarcha.