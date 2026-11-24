Una investigación de carácter observacional divulgada por la revista médica JAMA Pediatrics ha hallado una relación directa entre el consumo intensivo y compulsivo de formatos audiovisuales breves y el aumento de conductas autolíticas entre los jóvenes. El trabajo, desarrollado por un equipo de investigadores chinos, analizó a más de 18.000 alumnos de entre 10 y 18 años a lo largo de un periodo de tres años consecutivos.

Los autores del trabajo clasificaron las pautas de comportamiento de los participantes atendiendo a dos variables: el tiempo invertido frente a la pantalla y el grado de dependencia psicológica. De este modo, se establecieron cuatro perfiles diferenciados según presentaran registros altos o bajos en cada parámetro. Aquellos sujetos que evolucionaron hacia un consumo desmedido o mantuvieron una pauta persistente de fijación manifestaron un deterioro acusado de la salud mental en comparación con quienes realizaron un empleo moderado o esporádico.

Las cifras aportadas por el informe revelan que el 21,4 % de los menores evaluados admitió dedicar más de 120 minutos diarios de manera sostenida a visualizar este tipo de piezas en la red. Dentro de los participantes analizados, un 17,3 % reconoció haber experimentado ideaciones suicidas, un 6,3 % confesó haberse autolesionado y en torno al 4 % llegó a consumar al menos un intento de suicidio.

El transcurso de los años

No obstante, el seguimiento longitudinal también refleja ciertos patrones de maduración: gran parte de los menores redujo progresivamente estas prácticas o rebajó la intensidad de su consumo con el transcurso de los años. Según explicó a la plataforma Science Media Centre el catedrático de Psicología de la Universidad de Málaga Luis Valero –quien no participó en el estudio–, la probabilidad de que surjan estos problemas conductuales parece asociarse a la exposición sucesiva y acumulativa del abuso de pantallas durante las etapas tempranas del crecimiento.

Pese a la contundencia de los datos, los especialistas recuerdan que los trabajos observacionales constatan correlaciones, pero no permiten establecer con rigor una relación inequívoca de causa y efecto. Valero ha considerado que la muestra es metodológicamente sólida y amplia, aunque matiza que los resultados muestran solo parcialmente el vínculo entre el visionado recurrente y las tentativas de suicidio.