TÜV SÜD recomendó, ante la proliferación de ofertas y descuentos con motivo del Black Friday y la campaña navideña, especialmente en el canal online, prestar atención no solo al precio, sino también a la seguridad, al etiquetado y a la información sobre quién comercializa el producto. Indicó que esta recomendación cobra especial relevancia ante el aumento de las alertas por productos peligrosos en el mercado europeo.

Según el informe anual de Safety Gate correspondiente a 2025, el sistema europeo de alerta rápida para productos no alimentarios peligrosos registró 4.671 alertas, la cifra más alta desde su puesta en marcha en 2003 y un 13 % más que en 2024. Entre las categorías notificadas con mayor frecuencia se situaron los cosméticos (36 %), los juguetes (16 %) y los aparatos y equipos eléctricos (11 %).

TÜV SÜD recordó que, aunque el marcado CE es obligatorio para muchos de estos productos, constituye una declaración del fabricante de que el producto cumple los requisitos aplicables, pero no implica necesariamente que haya sido evaluado por un laboratorio externo. Los ensayos y certificaciones independientes aportan una verificación adicional del cumplimiento y pueden ayudar a fabricantes, distribuidores y consumidores a tomar decisiones con mayor confianza. Oriol Roig, Global KAM Consumer Products TÜV SÜD, manifestó que "durante estas campañas, el precio puede tener un peso importante en la decisión de compra, pero la seguridad no debería quedar en segundo plano". Los productos que no cumplen adecuadamente los requisitos aplicables pueden entrañar riesgos eléctricos, de ciberseguridad o de uso, especialmente cuando hay niños en casa.

La compañía indicó que los productos comercializados en el mercado europeo deben cumplir los requisitos de seguridad aplicables, incluidos los establecidos por el Reglamento General de Seguridad de los Productos (GPSR), que refuerza las obligaciones de fabricantes, importadores, distribuidores y proveedores de mercados en línea.

En el caso de determinados equipos radioeléctricos conectados, también resultan aplicables los requisitos de la Directiva de Equipos Radioeléctricos (RED), incluidos los requisitos de ciberseguridad que correspondan. TÜV SÜD aconsejó a los consumidores tener en cuenta algunos aspectos antes de adquirir cualquier producto, como buscar marcas de certificación reconocidas, además del marcado CE cuando sea obligatorio, que indiquen una evaluación independiente del producto; desconfiar de ofertas excesivamente bajas y comprobar la identidad, los datos de contacto y la reputación del vendedor antes de comprar; comprobar que el producto incluya instrucciones de uso claras, redactadas en español; y verificar la identidad y los datos de contacto del fabricante y, cuando corresponda, del importador o del operador económico responsable en la Unión Europea.

También respetar advertencias y rangos de edad, sobre todo en juguetes y artículos infantiles; revisar el estado y el embalaje del producto, daños o piezas ausentes pueden indicar riesgo; cuidar la ciberseguridad en dispositivos conectados: cambiar las contraseñas de fábrica y mantener las actualizaciones; prestar atención a la iluminación y decoración navideña, evitando cables deteriorados o enchufes sobrecargados; y consultar las alertas de productos peligrosos en Safety Gate y conservar el justificante de compra para facilitar cualquier devolución o reclamación.