Cuando el tendedero se queda pequeño y la colada se acumula, el problema no siempre se soluciona añadiendo más barras. En invierno, muchas prendas tienen que secarse dentro de casa y, si se colocan demasiado juntas, el proceso puede alargarse y dejar más humedad en el ambiente. Organizar mejor cada pieza y facilitar la circulación del aire permite aprovechar la estructura disponible sin amontonar la ropa.

La falta de espacio se nota especialmente cuando coinciden varias lavadoras. Camisetas, pantalones, toallas y sábanas compiten por las mismas barras, mientras que los tejidos más gruesos pueden necesitar más de un día para secarse por completo. Además de resultar incómoda, esta situación puede favorecer los malos olores y aumentar la humedad de la vivienda.

No siempre hace falta comprar un tendedero más grande ni utilizar continuamente la secadora. Hay varios trucos para distribuir mejor las prendas y sacar partido a accesorios que suelen estar ya en casa.

Utilizar perchas para liberar las barras

Las perchas permiten colgar camisetas, blusas, camisas y prendas de tirantes sin ocupar directamente las barras del tendedero. Se pueden colocar en los laterales de la estructura o en otros puntos habilitados para ello, siempre que queden bien sujetas.

De esta forma, se aprovecha la altura de la habitación y se reserva espacio para otras prendas. También se facilita que el aire circule alrededor de los tejidos, siempre que las prendas no queden demasiado juntas. Conviene elegir perchas resistentes y que mantengan la forma de la ropa.

Mejorar la ventilación de la zona de secado

La cantidad de humedad que hay en una habitación influye en el tiempo que tarda la ropa en secarse. En un espacio cerrado y con poca renovación del aire, el agua de los tejidos tiene más dificultades para evaporarse.

Por eso, es conveniente colocar el tendedero en una estancia ventilada y favorecer la circulación del aire. Un deshumidificador también puede ayudar a reducir la humedad ambiental.

Otra posibilidad es utilizar un tendedero eléctrico, siempre de acuerdo con las instrucciones del fabricante. No se debe cubrir con sábanas ni con otros tejidos que puedan provocar un sobrecalentamiento. Tampoco conviene situar calefactores portátiles demasiado cerca de la ropa.

Agrupar las prendas pequeñas con pinzas

Los calcetines, la ropa interior y los paños de cocina pueden ocupar muchas barras si se tienden uno a uno. Para evitarlo, las perchas con varias pinzas permiten reunir distintas prendas pequeñas en un mismo accesorio. También se pueden utilizar pinzas resistentes para sujetar pantalones u otras piezas por la cintura. Así se evita dedicar varias barras a una sola prenda.

La clave está en agrupar sin amontonar: si se colocan demasiadas piezas juntas, el aire circula peor y el secado puede prolongarse. Mantener cierta separación entre ellas permite aprovechar el espacio sin dificultar la evaporación.

Alternar la ropa gruesa y la ligera

Colocar todos los pantalones, jerséis y toallas en una misma zona puede obstaculizar la circulación del aire. Estas prendas suelen retener más agua y, cuando se agrupan, dificultan que las piezas cercanas se sequen.

Una distribución más equilibrada consiste en alternar las prendas gruesas con camisetas, camisas y otros tejidos ligeros. También es recomendable repartir el peso entre los dos lados del tendedero para mantener su estabilidad. De esta manera, las prendas no forman una barrera continua y el aire puede circular con más facilidad entre ellas.

Evitar que la ropa quede demasiado junta

Ocupar todas las barras no significa necesariamente aprovechar mejor el tendedero. Cuando las prendas se superponen o quedan pegadas unas a otras, la humedad permanece durante más tiempo en los tejidos.

Lo aconsejable es dejar espacio entre las piezas, sobre todo entre las más gruesas, y evitar que una prenda quede doblada sobre otra. Si las características de la ropa y las instrucciones de lavado lo permiten, realizar un centrifugado adicional también puede reducir el agua que queda en los tejidos antes de tenderlos.

Tender en interiores tiene otra consecuencia: el agua que se evapora de las prendas pasa al ambiente y aumenta la humedad de la vivienda. Si la ventilación no es suficiente, puede favorecer la condensación y la aparición de moho.