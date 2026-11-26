La especialización en la formación es una herramienta esencial para afrontar este proceso selectivo, que responde al aumento de la demanda de profesionales en un sector que eleva a 466 los puestos ofertados por Enaire entre 2024 y 2026 y que prevé incorporar más de 300 controladores adicionales hasta 2030, según datos de Supera Oposiciones.

Los aspirantes a las 159 nuevas plazas de controlador aéreo convocadas recientemente por Enaire coinciden en que la especialización en la formación es una herramienta esencial para afrontar este proceso y lograr un éxito en forma de conseguir una de esas plazas, por lo que buscan centros formativos que den respuesta a esta necesidad, según datos de Supera Oposiciones.

La profesión de controlador aéreo continúa despertando un notable interés entre quienes buscan una nueva salida profesional, según el centro de alto rendimiento para opositores perteneciente al grupo educativo thePower Education especializado en la preparación de procesos selectivos de acceso al empleo público. Así, las últimas convocatorias han registrado entre 3.600 y 4.300 aspirantes inscritos, aunque una parte de ellos finalmente no llega a presentarse a las pruebas. El aumento de la demanda de profesionales en este sector ha elevado a 466 los puestos ofertados por Enaire entre 2024 y 2026, que prevé incorporar más de 300 controladores adicionales hasta 2030.

En este contexto, la formación especializada se ha convertido en una clave para afrontar el proceso selectivo con éxito, dado que las pruebas evalúan diferentes aptitudes y conocimientos, desde capacidades cognitivas y psicotécnicas hasta inglés y competencias específicas relacionadas con el desempeño profesional. Como ejemplo, este modelo facilitó que, en la última convocatoria, 24 alumnos de Supera Oposiciones consiguieran plaza de controlador aéreo en Enaire y nueve de ellos se situaran entre los 50 mejores candidatos de España.

Sobre este proceso, Juan Carlos Romero, experto en oposiciones de controlador aéreo de Supera Oposiciones, señaló que "el tráfico aéreo en España está creciendo mucho más rápido de lo previsto y muy por encima de la media europea. Las previsiones oficiales se han visto ampliamente superadas, lo que hace cada vez más importante anticipar las necesidades de profesionales que tendrá el sector en los próximos años".

"El crecimiento del tráfico aéreo y las previsiones hasta 2030 muestran que el control aéreo seguirá siendo una profesión fundamental. Estamos ante un sector que necesita incorporar talento y que ofrece oportunidades a personas de perfiles muy diferentes, siempre que cuenten con las aptitudes y la preparación necesarias", añadió.

Para Romero, la exigencia del proceso selectivo y la diversidad de competencias que se evalúan hacen que la preparación desempeñe un papel fundamental. "No existe un único perfil de persona que consiga una plaza. Cada año encontramos candidatos con distintas edades, estudios y trayectorias profesionales. Lo importante es desarrollar las habilidades que exige el proceso de selección y afrontar todas las pruebas con una preparación adecuada", indicó.

Relevo generacional pendiente

Según los últimos datos de Enaire, entre enero y octubre de 2026 se gestionaron 2.198.328 vuelos en España, un 4,3 % más que en el mismo periodo de 2025, ejercicio que ya había marcado cifras récord. Además, el volumen de tráfico aéreo supera en un 18,6 % los niveles de 2019, frente al incremento del 1,4 % registrado en Europa.

La nueva convocatoria se enmarca en un escenario de crecimiento sostenido de la actividad aérea. Enaire contempla en su Plan de Vuelo 2030 un incremento del tráfico de aproximadamente el 3,4 % anual durante los próximos cinco años y ha anunciado la incorporación de más de 300 controladores en el horizonte de 2030. A este aumento de la actividad se suma otro desafío: el relevo generacional. Según explicó Romero, la interrupción de las convocatorias durante casi una década, entre 2006 y 2016, contribuyó al envejecimiento de las plantillas, una situación que ahora requiere nuevas incorporaciones.

"Nos encontramos en un momento especialmente importante para el relevo generacional de los controladores aéreos. Durante años no se convocaron nuevas plazas y ahora coinciden dos necesidades: renovar las plantillas y responder a un volumen de tráfico que continúa creciendo", comentó. El experto destacó, además, que la incorporación de estos profesionales no es inmediata. El proceso de selección y formación de un controlador aéreo puede prolongarse entre dos y tres años, lo que obliga a realizar una planificación a largo plazo.